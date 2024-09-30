Ehliyet Alacaklar Dikkat! Büyük Zam Yolda, Fiyatlar Cep Yakacak

Ehliyet almak isteyen sürücü adayları ya da yenilemeyi düşünenler tarafından ödenmesi gereken ehliyet harçlarına yeni yılda büyük zam yapılması bekleniyor. Vergi Uzmanı Dr. Ozan Bingöl, 2024 yılı yeniden değerleme oranının yüzde 45 civarında oluşabileceğini belirtti.

Yeniden değerleme oranında Cumhurbaşkanı'nın yetkisini kullanmaması halinde ehliyet harç ücretleri 2025 yılında yüzde 45 oranında zamlanacak. Böylece B sınıfı harç ücreti 5 bin 720 lirayı aşacak.

YDO'u kesin olarak belirleyecek olan Eylül ve Ekim ayı enflasyonları “sıfır” bile gelse, YDO yüzde 43 oranını aşacak. Gelecek iki ayda ortalama yüzde 3’ler seviyesinde Yİ-ÜFE artışları olması bekleniyor. Bu senaryoya göre; 2024 yılı yeniden değerleme oranı düz bir hesapla yüzde 45 seviyesinde olacak.

FİYATLAR NASIL OLACAK?

YDO'nun yüzde 45 olarak açıklanması halinde fiyatlar şöyle olacak:

B sınıfı ehliyet harcı:

2024 Tutarı: 3.945,40 TL

2025 YDO ile Artırılmış Tutar: 5.720,80 TL

A, A1, A2 (engelli "A" sertifikaları dahil) ehliyet harcı:

2024 Tutarı: 1.308,40 TL

2025 YDO ile Artırılmış Tutar: 1.896 TL

B1, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, G, M ehliyet harcı:

2024 Tutarı: 6.583, 50 TL

2025 YDO ile Artırılmış Tutar: 9.545 TL