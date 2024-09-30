Depremzede Öğretmenlere Bir Darbe de Bakanlıktan!

RIFAT KIRCI

Eğitimde sorunlar devam ediyor. Kirli okullardan beslenme yardımı kesilen öğrencilere kadar ekonomik çöküş yaşayan Milli Eğitim Bakanlığı bu kez de öğretmenlerin maaşlarının gecikmesiyle gündemde. Hatay’da barındıkları konteynerden tahliye edilmek istenmesi ardından da kullandıkları elektrik için sayaç takılması istenen öğretmenler maaşlarının geciktirilmesi nedeniyle mağdur oldu. Gecikmeye ilişkin CİMER’den “sistemsel hata” yanıtı gelirken öğretmenler bunun ilk olmadığını belirtiyor.

SİSTEMSEL HATA AÇIKLAMASI

Hatay Altınözü’nde bazı öğretmenlerin maaşları gecikmeli olarak yatırıldı. Konuya ilişkin CİMER üzerinden Milli Eğitim Bakanlığı’na sorulan konu üzerine gecikme kabul edilirken bunun nedeninin sistemsel hata olduğuna yer verildi.

Altınözü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada “sistemden kaynaklanan bir sorun nedeniyle bazı personelin maaşlarının hesaplarına yatmadığı tespit edilmiş, sorun halledilerek tüm personelin maaşlarının 18/09/2024 tarihi itibariyle hesaplarına aktarıldığı tespit edilmiştir” dendi. Bazı öğretmenler ise sorunun ilk defa yaşanmadığını daha önce de benzer gecikmelerin gerçekleştiğini belirterek “Daha önce de banka kaynaklı sorun olduğunu söylemişlerdi. Bu gecikme ilk değil. Devletin ödemesi nasıl gecikir” eleştirisinde bulundu.

Eğitim-Sen Hatay Şube Başkanı Özgür Tıraş “Biz yaşanan gecikmeyi öğrenince harekete geçip durumu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne sorduk. Bize de verilen yanıtta sistemsel arıza dendi. Bu bir defa olabilir. Gecikmelerin birden fazla kez yaşanması ise ciddi bir sorunun göstergesidir. Özellikle deprem bölgesinde dikkat edilmesi bu gibi sorunların yaşanmaması gerekir” dedi.

'BAKANLIĞIN ÇÖKTÜĞÜNÜN GÖSTERGESİ'

Bakanlığın ekonomi politikaları eleştiren Tıraş “Özel okullara destek verilirken taşımalı eğitimden vazgeçilmesi, çocukların beslenme desteğine erişememeleri Bakanlığı’nın tercihinin kimden yana olduğunu gösteriyor. Bakanlık yoksul ve aç öğrencide değil sermayeden yana tavır alıyor. Önce barındıkları konteynerlerden çıkması istedikleri öğretmenlerin sonrasında elektrik desteğini kesiyor. Okulların temizliğini dahi öğretmen ve öğrencilerden bekleyen bir Bakanlık var artık karşımızda. Bakanlığın öğrenci ve öğretmenlerin temel ihtiyaçlarına ödenek yaratamaması çöküşün de göstergesidir” değerlendirmelerinde bulundu.

Kaynak: Gerçek Gündem