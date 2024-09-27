Konteynerlerdeki Öğretmenlere Skandal Talimat

RIFAT KIRCI

Deprem bölgesindeki öğretmenlerden barındıkları konteynerleri tahliyesi etmesini isteyen AFAD ve Milli Eğitim Bakanlığı bu kez de fatura kriziyle gündemde. AFAD, depremin ağır yıkıma uğrattığı Hatay’da konteynerlerde kalan kamu personelinin elektrik faturalarını bağlı oldukları kuruluşlara devrettiğini belirtti. Milli Eğitim Bakanlığı’nın ise öğretmenlerden barındıkları konteynerlere ilgili dağıtım şirketi tarafından elektrik sayacı takılması talep ettiği belirtiliyor.

AFAD Başkanı Okay Memiş imzalı tebligatta “Farklı Geçici Konaklama Merkezlerinde barınan kamu personellerinin aynı Geçici Konaklama Merkezlerinde yerleşmelerinin sağlanması ve bu merkezlerin işletim giderlerinin (elektrik, su vb.) bağlı oldukları kurumlarca karşılanması" ifadesiyle yer aldı. Altınözü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün öğretmenlere yaptığı iddia edilen bildirimde ise bugün gün sonuna kadar sayaç bağlatmadıkları takdirde elektriklerin kesileceği belirtildi.

BAKANLIĞIN GEREKÇESİ BÜTÇE YETERSİZLİĞİ

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ataması Altınözü’ne yapılan ve konteynerlerde kalan öğretmenlerin okulların açıldığı hafta barındıkları alanı tahliye etmesi talep edilmişti. Eğitim-İş Sendikası Hatay 1 Nolu Sendika Başkanı Edip Hizmet yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Hatay'da eğitim sorunları bitmiyor. Aksine her geçen gün, yeni sorunlar ile karşılaşıyoruz. Hatay'da çok sayıda öğretmen konteyner kentte yaşam mücadelesi verirken bugünlerde yeni bir sorunla baş etmeye çalışıyor. AFAD konteyner kentlerdeki mali sorumluluğu bakanlıklara devrettiğini açıkladı. Milli Eğitim Bakanlığı bütçe yetersizliği gerekçesiyle bu geçici konaklama merkezlerinin altyapı ve abonelik masraflarını burada kalan öğretmenlere ödetmek istiyor.”

Kaynak: Gerçek Gündem