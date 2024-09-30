Serhat Akın'a Silahlı Saldırıda Yeni Gelişme

Beykoz’da, Fenerbahçe’nin eski futbolcusu ve futbol yorumcusu Serhat Akın’a silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Beykoz Adliyesi’ne sevk edildi.

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Eski Fenerbahçeli futbolcu ve spor yorumcusu Serhat Akın'a gerçekleştirilen silahlı saldırıya ilişkin soruşturma devam ediyor. Polis ekiplerinin çalışmaları üzerine silahı kullanan O.D, motosikleti kullanan O.M, otomobili kullanan E.Ü., şüphelilere yataklık yapan Y.G. ile olaya karışan M.A. ve İ.T. yakalandı.

Gözaltına alınan 6 şüpheli Gayrettepe İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Beykoz Adliyesi’ne sevk edildi.

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Kaynak: İHA

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