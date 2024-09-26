Yurt Dışından Telefon Almak Artık Hayal! Büyük Zam Geliyor

Yurt dışından telefon almayı planlayanlara kötü haber geldi. Yurt dışından yolcu beraberinde getirilen telefonlardan alınan IMEI kayıt ücreti 2025 yılında 31 bin 692 liradan, 45 bin 953 liraya çıkacak.

Sözcü'den Okan Çalık'ın haberine göre; Vergi Uzmanı Dr. Ozan Bingöl, 2024 yılı yeniden değerleme oranının yüzde 45 civarında oluşabileceğini belirtti.

YÜZDE 45 ORANINDA ZAM

Yeniden değerleme oranında Cumhurbaşkanı'nın yetkisini kullanmaması halinde ise 2025 yılında IMEI kayıt ücreti yüzde 45 oranında zamlanacak.

YDO'u kesin olarak belirleyecek olan Eylül ve Ekim ayı enflasyonları 'sıfır' dahi gelse, YDO yüzde 43 oranını aşacak. Gelecek iki ayda ortalama yüzde 3’ler seviyesinde Yİ-ÜFE artışları olması bekleniyor. Bu senaryoya göre; 2024 yılı yeniden değerleme oranı düz bir hesapla yüzde 45 seviyesinde olacak.

HER YIL ZAMLANIYOR

2015 yılından bu yana yurt dışından şahsi kullanım için getiren telefonlara uygulanan harç bedeli her sene artırılıyor. Yıllara göre rakamlar şöyle:

2015 131,50 TL

2018 Kasım 500 TL

2019 Temmuz 1.500 TL

2020 1.838,70 TL

2021 2.006,20 TL

2022 2.732,40 TL

2023 6.091,30 TL

2023 Temmuz 20.000 TL

2024 31.692 TL

Kaynak: Sözcü