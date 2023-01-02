Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
AFAD'ın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, saat 22.06'da merkez üssü Ege Denizi olan 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Derinliğinin 9.69 km olduğu belirtilen depremde, henüz herhangi bir can ya da mal kaybı bildirilmedi.
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