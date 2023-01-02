Bakan Fatih Dönmez: 'Türkiye Bulgaristan'a doğalgaz satacak, anlaşma yarın imzalanacak'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, katıldığı bir televizyon programında açıklamalarda bulundu.

BOTAŞ ile Bulgargaz arasında doğalgaz anlaşmasının yapılacağını duyuran Dönmez, ''Yarın önemli bir anlaşma imzalanacak. Türkiye, Bulgaristan'a doğalgaz satacak'' dedi.

Dönmez ayrıca ''BOTAŞ en son Umman'da bir görüşme yaptı. Büyük oranda da anlaştılar. Kısa süre içinde bir LNG anlaşması yapacak'' açıklamasında da bulundu.

ZAM AÇIKLAMASI

Enerji fiyatlarına zam gelip gelmeyeceğine ilişkin de konuşan Dönmez, ''Zamsız bir kış mümkün. Bu kış enerji fiyatlarında herhangi bir artış öngörmüyoruz'' ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Fatih Sondaj gemisinin, Çaycuma-1 sondajında 58 milyar metreküplük doğalgaz rezervi keşfettiğini bildirmiş, bu keşifle beraber Karadeniz'deki gaz rezervinin toplam 710 milyar metreküpe ulaştığını duyurmuştu.

Ayrıntılar geliyor...