İstanbul Valisi Yerlikaya’dan sis uyarısı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sis nedeniyle görüş mesafesinde azalma ve ulaşımdaki aksamalara karşı vatandaşları uyardı.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile gece ve sabah saatlerinde şehirde yoğun sis beklendiğini belirtti.
Vali Yerlikaya, sis nedeniyle görüş mesafesinde azalma ve ulaşımdaki aksamalara karşı vatandaşları uyardı.
Yerlikaya, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, Meteoroloji Bölge Müdürlüğünün verilerine göre, İstanbul’da özellikle gece ve sabah saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere sis beklendiğini belirtti. Yerlikaya, “Görüş mesafesinde azalma, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı lütfen dikkatli ve tedbirli olalım” uyarısı yaptı.
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