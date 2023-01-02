Yeni Akit, Müge Anlı'yı hedef aldı: Oralarını buralarını açıyor

Yeni Akit, Müge Anlı'yı giyiminden dolayı hedef göstererek "Sapıkları ağırlıyorlar, oralarını buralarını açıyorlar! Sonra da.." başlığını attı.

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Yeni Akit, Müge Anlı'yı hedef aldı: Oralarını buralarını açıyor

Yeni Akit,  şüpheli olarak programına çıkardığı Sinan Sardoğan isimli kişinin canlı yayında "bacaklarına baktığını" söyleyen Müge Anlı'yı "Sapıkları ağırlıyorlar, oralarını buralarını açıyorlar! Sonra da.." başlığı ile hedef aldı.

Müge Anlı'nın, bacaklarına baktığını iddia ettiği Sardoğan için söylediği “Benim de bacaklarıma falan bakma sana bir uçarım buradan. Yararım ben senin beynini" sözlerine yer veren Yeni Akit, haberinde Müge Anlı'nın "uygunsuz kıyafet ile" programa çıktığını söyledi.

Yeni Akit, Müge Anlı'yı giyiminden dolayı hedef gösterdiği haberinde, "Programında sabıkalı tacizciyi günlerdir ısrarla konuk eden Müge Anlı, hem sapığı karşısına oturtup hem uygun olmayan kıyafetle karşısına çıkınca Sinan Sardoğan'ın gözleri ile tacizine mahkum kaldı." ifadelerine yer verdi. 

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