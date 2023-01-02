Halk TV çalışanı Uğur Yanıkel'in ölümünde ihmal! Sağlık Müdürlüğü inceleme başlattı

Beşiktaş'ta bir parkın duvarından düşmesi sonucu hayatını kaybeden Halk TV YouTube koordinatörü Uğur Yanıkel'in ölümüne ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

Halk TV'de yer alan habere göre, 3 metrelik istinat duvarından düşen Yankıel yerde bir saate yakın baygın yattıktan sonra 00.30 sıralarında ambulansla Taksim Eğitim Araştırma Hastanesi’ne getirildi.

Hastaneye geldiğinde bilinci açık olan Yanıkel'in kırmızı alana alındığı ve 00.45 sıralarında kan alma ile radyolojik görüntüleme talebi sisteme girildiği belirtildi.

GÖRÜNTÜLEME YAPILMADI

Ancak kanları alınırken, sisteme girilmesine rağmen Yanıkel'in görüntülemesi yapılmadı. 03.45’te ise yaşamını yitirdi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Ölümcül ihmale ilişkin halktv.com bugün hastane yetkililerini aradı.

Görüntüleme işleminin neden yapılmadığına ilişkin soruya yanıt verilmezken; konuya ilişkin idari soruşturma başlatıldığı söylendi.