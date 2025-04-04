Edirne'de Tarımda Verim Beklentisinde Artış

Edirne’de etkili olan sağanak yağış sonrası verim beklentisi arttı. Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, ‘2025 yılında ortalama her ay 30 kilogram yağış aldık. Bu yağışlar böyle devam ederse mayıs ve haziran aylarında da tam ihtiyaç duyulan dönemde 20 kilogram dahi yağış alsak hiç alamadığımız verimleri görebiliriz tarlada’ dedi.

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Edirne'de Tarımda Verim Beklentisinde Artış

Türkiye'nin önemli buğday üretim merkezlerinden Edirne'de son dönemde etkili olan yağışlar verim beklentisini artırdı.

Kentte etkisini gösteren yağışlar üreticinin yüzünü güldürdü. Yağışların buğdayın gelişim sürecine denk gelmesi, üründeki verim beklentilerini yükseltti.

Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, gazetecilere, son aylardaki yağışların buğdayın gelişimine katkı sağladığını söyledi.

Özellikle son 2 yılda yaşanan kurak dönemin ardından üreticilerin bu yıl için de endişe duyduklarını belirten Arabacı, "Kışın başlarında yağışların az olması bizi biraz ürkütmüştü ancak 3 aydır metrekareye ortalama 30 kilogram yağış aldık. Nisan ayında da güzel yağışlar oldu. Toprak doyuma ulaşırsa yaz aylarında kuraklık olsa dahi sorun yaşamayız." dedi.

Kaynak: İHA

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