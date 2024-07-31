Ece Üner'in Yeni Adresi Belli Oldu

Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş, sosyal medya üzerinden ekranların tanınan isimlerinden Ece Üner'in Halk TV'ye katıldığını duyurdu.

Toktaş, paylaşımında, Ece Üner’in Halk Ana Haber bülteni ile ekranda olacağını belirtti.

Toktaş tarafından yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Halk TV’de yeni dönem, yeni isimler… Bir ekran yüzü daha, olması gereken yerde. @halktvcomtr‘de yeni ama meslekte gayet tecrübeli, ekranlardan yakından tanıdığınız bir isim: @eceuner12. Ece Üner yeni dönemde Halk Ana Haber ile karşınızda olacak. Hoş geldin Ece."

ECE ÜNER'DEN YANIT

Ece Üner, Toktaş’ın duyurusuna sosyal medya üzerinden yanıt verdi. Üner, Halk TV ailesine katılma kararını, "Halkın Halk için Halk tarafından en doğru şekilde bilgilendirilmesi için Halk TV @halktvcomtr ailesine katıldım. Sevgili @cafermahiroglu ve çok sevdiğim meslek büyüğüm ve ağabeyim @SuatToktas’la beraber Halk’ın en iyi bülteni için çok çalışacağız" sözleriyle duyurdu.