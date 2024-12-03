Düzce’de Heyelan Felaketi! 2 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı

Düzce'nin Yığılca ilçesinde meydana gelen toprak kayması sonucu iki köyün yolu ulaşıma kapandı. Heyelan sırasında çarpışan iki otomobilde ise hasar oluştu.

Düzce’de Heyelan Felaketi! 2 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı

Düzce'de Hacıyeri ve Hocatman köylerinin ilçe merkeziyle bağlantısını sağlayan yolun taş ocağı mevkisinde yaklaşık 50 metrelik kısımda heyelan meydana geldi.

Düzce’de Heyelan Felaketi! 2 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı - Resim : 1

Heyelan sonrasında iki köy yolu ulaşıma kapanırken, heyelan sırasında çarpışan iki otomobilde ise hasar oluştu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri çevre güvenliğini sağlarken, AFAD da bölgede çalışma başlattı.

Meydana gelen heyelan sırasında yol üzerinde başka araçların hasar alıp almadığına ilişkin incelemeler devam ediyor.

Düzce’de Heyelan Felaketi! 2 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı - Resim : 2

Kaynak: AA

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