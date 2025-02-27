Dursun Çiçek'ten CHP'de Ön Seçim İddiası: Mansur Beye '2. Aday' Sözü Verilmiş

26. Dönem İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek, Ekrem İmamoğlu dışında Cumhurbaşkanlığı için yapılacak ön seçimde aday olduğunu açıklamıştı. Ön seçim için, imza toplama işleminin bitmesine saatler kala Çiçek eşinin rahatsızlandığını belirterek adaylıktan çekilmişti.

tv100'de Kübra Par'la Farklı Açılar programına katılan Dursun Çiçek yeni bir iddia öne sürdü.

'BU GENEL MERKEZİN ALDIĞI BİR KARAR'

Çiçek, konuya ilişkin şunları söyledi: "Burada 2 temel düşünce var. Birincisi tek adayla referandum şeklinde gidip ön seçimden tek aday çıkarmak. Mansur Bey’ bir söz verilmiş, ikinci bir aday ön seçimde istenmiyor. Yani Mansur Yavaş istemediği için 2. bir aday çıkmayacak diye söz verilmiş. Bu Genel Merkezin aldığı bir karar.

'23 MART'TA SANDIĞA GİTMEYİ DÜŞÜNMÜYORUM'

Dursun Çiçek ayrıca, şu haliyle ön seçimde oy kullanmayacağını da ifade etti: "Sayın Kılıçdaroğlu’nun tek aday olduğu ve benimde milletvekili olduğum dönemde oy kullanmaya gitmedim. Ben tek adaylı seçimde oy kullanmam, seçeneğim yok dedim. Aynı noktayım. Yönteme itiraz olarak sandığa gitmeyi düşünmüyorum."

Kaynak: tv100