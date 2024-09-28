Durdurulan Araçtan Lahit Çıktı!

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde jandarma, tarihi eser bulundurduğu iddia edilen bir kişinin aracında bebek lahdi olduğu değerlendirilen bir obje buldu.

Son Güncelleme:
Durdurulan Araçtan Lahit Çıktı!

Eskişehir'de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Seyitgazi'de bir şüphelinin tarihi eser bulundurduğu ve satmaya çalıştığı bilgisine ulaştı. Bu kişinin aracında arama yapan ekipler, 25 santimetre eninde, 65 santimetre uzunlukta ve 36 santimetre yüksekliğindeki bebek lahdi olduğu değerlendirilen objeyi gördü. Muhafazaya alınan eserin hangi medeniyete ait olduğunun belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Şüpheli hakkında ise Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: AA

Son Güncelleme:
Otomotiv Devleri On Binlerce Aracını Geri Çağırdı Otomotiv Devleri On Binlerce Aracını Geri Çağırdı
İşte Serhat Akın'a Saldırının Perde Arkası! Göz Göre Göre Gelmiş İşte Serhat Akın'a Saldırının Perde Arkası
Karadeniz'de Yer Alıyor! Ege Kasabalarını Aratmayan Cennet İlçe Karadeniz'de Yer Alıyor! Ege Kasabalarını Aratmayan Cennet İlçe
Fatih Portakal'ın Sözcü TV'den 1 Ayda Kazandığı Maaş Ortaya Çıktı Fatih Portakal'ın Sözcü TV'den 1 Ayda Kazandığı Maaş Ortaya Çıktı