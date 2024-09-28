Otomotiv Devleri On Binlerce Aracını Geri Çağırdı

Üç büyük otomotiv devi Mazda, Mercedes-Benz ve Toyota yazılım hatası gerekçesiyle ABD’deki 150 bin aracını geri çağırma kararı aldı.

Son Güncelleme:
Otomotiv Devleri On Binlerce Aracını Geri Çağırdı

ABD'de Mazda'nın 77 binden, Toyota'nın 42 binden ve Mercedes-Benz'in 27 binden fazla aracını geri çağırma kararı aldığı açıklandı.

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresinin (NHTSA) açıklamasında, Mazda'nın ülkede 77 bin 670 spor aracını, bir kazada ön hava yastıklarının aşırı güçle açılmasına neden olabilecek yazılım hatası nedeniyle geri çağırdığı belirtildi.

NHTSA'nın başka bir açıklamasında, belirli Toyota Corolla Cross Hybrid model araçların fren sistemindeki bir soruna işaret edildi.

YAZILIM GÜNCELLEMESİ YAPILACAK

Bu nedenle 42 bin 199 otomobilin geri çağırıldığı ifade edilen açıklamada, Toyota bayilerinin ücretsiz olarak sorunun kaynağı olan yazılımı güncelleyeceği bildirildi.

Diğer bir açıklamada da Mercedes-Benz'in de 27 bin 190 aracını geri çağırdığı belirtilerek, motor kontrol ünitesi yazılımının, motorun aşırı ısınmasına veya durmasına neden olabileceği kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu yazılımının bayiler tarafından ücretsiz olarak güncelleneceği aktarıldı.

Kaynak: AA

Etiketler
ABD Otomobil
Son Güncelleme:
Tüm Dengeleri Değiştirecek Saldırı! Hizbullah Lideri Nasrallah Öldürüldü mü? Hizbullah Lideri Nasrallah Öldürüldü mü?
Fatih Portakal'ın Sözcü TV'den 1 Ayda Kazandığı Maaş Ortaya Çıktı Fatih Portakal'ın Sözcü TV'den 1 Ayda Kazandığı Maaş Ortaya Çıktı
Üçlü Prize Takıldığında Hasar Görüyorlar! Bu Cihazları Asla Takmamalısınız Üçlü Prize Takıldığında Hasar Görüyorlar! Bu Cihazları Asla Takmamalısınız
Almanya’daki Türkler Geri mi Gönderiliyor? Bakanlıktan Jet Açıklama Almanya’daki Türkler Geri mi Gönderiliyor?