İşte Serhat Akın'a Saldırının Perde Arkası! Göz Göre Göre Gelmiş

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu ve spor yorumcusu Serhat Akın, dün silahlı saldırıya uğradı. Saldırıyı sosyal medya hesabından duyuran Akın, ayağından vurulduğu bilgisini paylaştı. Akın'a, 2 sol, 1 sağ ayak olmak üzere 3 mermi çekirdeği isabet etti.

Akın'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı da saldırıya ilişkin soruşturma başlattı.

SALDIRININ PERDE ARKASINDA NELER OLDU?

Radyo programcısı Aydın Cingöz, yaşanan saldırının perde arkasını anlattı. Cingöz olayla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"İlk önce keşif yapıyorlar, kanalın yeri vs. Ardından Serhat Akın çıktıktan sonra biri koşarak geliyor, 3 el ateş ediyor ve sonra onu bekleyen motora binip oradan uzaklaşıyorlar. 6 adet delik var ayaklarında, 3 kurşun atılmış ve hepsi isabet etmiş. Serhat Akın'ı vuran kişinin bir kere çok profesyonel olduğunu söylemek lazım.

Serhat Akın bir iki hafta önce yayında 'Paralı köpekler' diye bir ifade kullanıyor. O olaydan sonra Serhat Akına yönelik tehditler gelmeye başlıyor. Polise bu bilgileri veriyor Serhat Akın. Bazı tribüncülerin kendisini tehdit ettiğini söylüyor. Bu tribüncüler Serhat Akın'ın Bursa'da yaşayan yakın bir arkadaşı var, ona söylüyorlar o da Serhat Akın'a iletiyor. Peki dedim kim bu isimler? Bu çok dikkatimi çekti benim iki hafta önce kanal yönetimine söylüyorlar Serhat Akın'a söyleyin diye. 'Tetikçi bulundu haberi olsun.'"