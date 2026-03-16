Dünyanın En Gizemli Sanatçısı Banksy'nin 25 Yıllık Sırrı Ortaya Çıktı: Bakın Gerçek İsmi Neymiş?
Grafiti sanatının dünyadaki en önemli ismi olan Banksy’nin kimliği ortaya çıkmış olabilir. 25 yıldır gerçek kimliğini gizlemeyi başaran Banksy’nin gizemi, Reuters muhabirlerinin yürüttüğü detaylı kimlik araştırmasının ardından çözülmüş olabilir.
Hikaye, 2000’li yıllarda yazılmış bir el yazısı itirafla başlıyor. İddiaya göre Banksy, 2008’den beri David Jones kimliğiyle yaşayan Robert Gunningham.
2000 YILINDA ABD’DE GÖZALTINA ALINDI
1973 yılında İngiltere Bristol’de doğan Gunningham, 2000 yılında New York Polis Departmanı tarafından Manhattan’daki bir Marc Jacobs reklam panosuna graffiti yaptığı için gözaltına alındı.
25 YIL ÖNCE İTİRAF ETMİŞ
Bu dava süresince, yasal danışmanların önüne çıkarıldığında, gerçek adı, kimliği ve el yazısıyla yazılmış bir itirafı kayıt altına alındı. Bu belge yıllarca gözden uzak kaldı ve Gunningham 25 yıl boyunca gerçek yüzünü vekimliği güvenle saklayabildi. Bir el yazısı itiraf, araştırmacıların ulaştığı birincil kanıt oldu. Ayrıca pasaport bilgileri ve Ukrayna’daki duvar resimleri gibi diğer deliller de kimliğini doğrulayan destekleyici kanıtlar sağladı.
KİMLİK RESMİ OLARAK DOĞRULANMADI
Elde edilen kanıtlar arasında, 2000 yılında Manhattan’da gerçekleşen Marc Jacobs reklam panosuna graffiti yaparken alınan el yazısı itiraf ve mahkeme belgeleri, kimliğinin doğrulanmasında kritik rol oynadı. Ancak tüm bu kanıtlara rağmen Banksy’nin ekibi anonimliğin korunmasını talep etti ve resmi olarak kimliği doğrulamadı. Sanatçının avukatı Mark Stephens, “Anonimlik toplumsal çıkarlar için önemlidir, ifade özgürlüğünü korur ve yaratıcıların güç odaklarına karşı korkusuzca konuşmasını sağlar” değerlendirmesini yaptı.
ANONİMLİKLE BİRLİKTE GELEN ÜN
İlginç bir şekilde, Gunningham daha önce defalarca, kendi sesinin hiç duyulmadığını ve anonimliği seçtiğinde dünyanın ona döndüğünü belirtmişti. Detaylı soruşturmalar, yerel halkın sorgulanması ve belgelerin araştırılması sonunda, uzun süredir merak edilen cevaplara ulaşıldı.
İSİM DEĞİŞİKLİĞİ ONU TANINMAZ KILDI
Banksy’nin kimliği, anonimliğin nasıl kişinin lehine kullanılabileceğini ve bazen kimliği gizlemenin ne kadar kazançlı olabileceğini sorgulatıyor. Gunningham, doğum kimliğini yasal bir isim değişikliği ile gizlemekle kalmadı. Aynı zamanda yaratıcı imparatorluğunu inşa ederken göz önünde olmasına rağmen tanınmaz kaldı.
Ancak, tüm kanıtlara rağmen Banksy’nin ekibi önce anonimliğin korunmasını talep etti, sonra da iddiaları resmi olarak kabul etmedi.
BANKSY KİMDİR?
Dünyanın en gizemli sokak sanatçılarından biri olarak bilinen Banksy, sosyal ve politik mesajlar içeren sokak sanatlarıyla tanınıyor. Eserlerinde genellikle savaş karşıtlığı, gelir eşitsizliği, çevre sorunları ve otorite eleştirisi temalarını işliyor.
En bilinen işleri arasında Balonlu Kız, Barış Güvercini ve Her Zaman Umut vardır gibi ikonlaşmış duvar resimleri bulunuyor. Londra, New York, Bethlehem ve Paris gibi şehirlerde sokaklara bıraktığı eserleriyle küresel bir hayran kitlesi oluşturdu. Banksy, eserlerini çoğunlukla anonim olarak yayımlayarak hem sanatı hem de kimliği üzerinden tartışmalar yaratmayı başardı.
Kaynak: Sputnik