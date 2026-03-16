Timur Cihantimur İçin İstenen Ceza Belli Oldu

Kemerburgaz'da, Oğuz Murat Aci'ye kullandığı araçla çarparak ölümüne neden olan 17 yaşındaki Timur Cihantimur için istenen ceza belli oldu. Cihantimur hakkında 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Son Güncelleme:
İstanbul Eyüpsultan’da meydana gelen kazada 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü Timur Cihantimur’un kullandığı aracın çarpması sonucu 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci hayatını kaybetmişti.

YURT DIŞINA KAÇTILAR

Kazanın ardından Cihantimur, yazar annesi Eylem Tok ile birlikte önce Mısır'a ardından da vatandaşı olduğu ABD'ye kaçtı. Olayın Türk kamuoyunda infial yaratması ve Adalet Bakanlığı'nın ABD'den resmi talepte bulunmasının ardından Cihantimur ve Tok, ABD'de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İDDİANAME TAMAMLANDI

Geçtiğimiz aylarda Türkiye'ye iadesine karar verilen anne Eylem Tok hakkında ABD mahkemesi, temyiz sürecinin tamamlanmasının bekleneceğini duyurmuştu. Eş zamanlı olarak Türkiye'de devam eden yargılamada ise savcılık makamı, Timur Cihantimur hakkında iddianameyi tamamladı.

22 YIL 6 AY HAPİS TALEBİ

17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü Timur Cihantimur hakkında 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Kaynak: TV100

Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
'İBB Davası'nda Mahkemeden Başsavcılığa Flaş Talep Yazısı: Duruşmanın Beşinci Oturumu Başlamadan Bitmişti 'İBB Davası'nda Mahkemeden Başsavcılığa Flaş Talep Yazısı
Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor
7 Yıl Sonra Ortaya Çıkan Dehşet: Cinayetin Detayları Kan Dondurdu 7 Yıl Sonra Ortaya Çıkan Dehşet: Cinayetin Detayları Kan Dondurdu
ABD-İsrail-İran Savaşında Rusya Devreye mi Girdi? Putin'den İran'a Kritik Hamaney Telefonu ABD-İsrail-İran Savaşında Rusya Devreye mi Girdi? Putin'den Hamaney İçin Kritik Telefon
Trump'ın 'Hürmüz' Çağrısına Üç Ülkeden Ret: 'Gemi Göndermeyeceğiz' Trump'ın 'Hürmüz' Çağrısına Üç Ülkeden Ret
Antalya Kepez Kaymakamlığı Binasında Silah Sesleri Kepez Kaymakamlığı'nda Silah Sesleri
'Orhan Gencebay Hastaneye Kaldırıldı' İddiası: Bir Anda Fenalaşan Gencebay'da Koronavirüs Şüphesi! Ailesinden Açıklama Geldi 'Orhan Gencebay Hastaneye Kaldırıldı' İddiası
Canon O'Brien'dan Oscar Ödül Gecesine Damga Vuran Epstein Göndermesi: En Azından Pedofilleri Tutukluyorlar Canon O'Brien'dan Oscar Ödül Gecesine Damga Vuran Epstein Göndermesi: En Azından Tutukluyorlar