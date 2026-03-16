Timur Cihantimur İçin İstenen Ceza Belli Oldu
Kemerburgaz'da, Oğuz Murat Aci'ye kullandığı araçla çarparak ölümüne neden olan 17 yaşındaki Timur Cihantimur için istenen ceza belli oldu. Cihantimur hakkında 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.
İstanbul Eyüpsultan’da meydana gelen kazada 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü Timur Cihantimur’un kullandığı aracın çarpması sonucu 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci hayatını kaybetmişti.
YURT DIŞINA KAÇTILAR
Kazanın ardından Cihantimur, yazar annesi Eylem Tok ile birlikte önce Mısır'a ardından da vatandaşı olduğu ABD'ye kaçtı. Olayın Türk kamuoyunda infial yaratması ve Adalet Bakanlığı'nın ABD'den resmi talepte bulunmasının ardından Cihantimur ve Tok, ABD'de tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İDDİANAME TAMAMLANDI
Geçtiğimiz aylarda Türkiye'ye iadesine karar verilen anne Eylem Tok hakkında ABD mahkemesi, temyiz sürecinin tamamlanmasının bekleneceğini duyurmuştu. Eş zamanlı olarak Türkiye'de devam eden yargılamada ise savcılık makamı, Timur Cihantimur hakkında iddianameyi tamamladı.
22 YIL 6 AY HAPİS TALEBİ
Kaynak: TV100