Dünyaca Ünlü Dizide Yusuf Dikeç Rüzgarı, Kırk Yıllık Oyunculara Taş Çıkarttı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda verdiği pozla hafızalara kazınan ve gümüş madalya kazanan milli atıcı Yusuf Dikeç, dünyaca ünlü "The Day of the Jackal" dizisinin tanıtımında rol aldı.

Dünyaca Ünlü Dizide Yusuf Dikeç Rüzgarı, Kırk Yıllık Oyunculara Taş Çıkarttı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları, yarışmacıların mücadeleleri dışında ortaya çıkan ilginç fotoğraf kareleriyle de çok konuşulmuştu. Olimpiyatlarda en çok konuşulanlardan biri de milli atıcı Yusuf Dikeç olmuştu.

Dünyaca Ünlü Dizide Yusuf Dikeç Rüzgarı, Kırk Yıllık Oyunculara Taş Çıkarttı - Resim : 1

GÜMÜŞ MADALYA KAZANMIŞTI

Yusuf Dikeç, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde Şevval İlayda Tarhan ile birlikte gümüş madalya kazanmıştı.

Dikeç’in olimpiyatlarda verdiği poz ise sosyal medyada gündem olmuş, çok sayıda yarışmacısı olimpiyatlarda bu pozu vererek Dikeç’in izinden gitmişti.

Dünyaca Ünlü Dizide Yusuf Dikeç Rüzgarı, Kırk Yıllık Oyunculara Taş Çıkarttı - Resim : 2

DÜNYACA ÜNLÜ DİZİDE YUSUF DİKEÇ RÜZGARI

Dünya gündemine oturan Yusuf Dikeç, şimdi de dünyaca ünlü "The Day of the Jackal" dizisine konuk oldu.

Olimpiyatlarda elleri cebinde rahat duruşuyla uzun süre adından söz ettiren Dikeç, "The Day Of The Jackal" dizisinin tanıtım fragmanında yer aldı.

Dünyaca Ünlü Dizide Yusuf Dikeç Rüzgarı, Kırk Yıllık Oyunculara Taş Çıkarttı - Resim : 3

Oscar ödüllü aktör Eddie Redmayne'nin başrolünde yer aldığı dizede yer alan Dikeç’in yer aldığı video "Yusuf Dikeç ile gerçeği açığa çıkarmak" başlığıyla ekrana geldi.

Spor Gündeminin Nabzı Bu Haberlerle Attı: İşte 2024'ten Geriye Kalanlar...Spor Gündeminin Nabzı Bu Haberlerle Attı: İşte 2024'ten Geriye Kalanlar...Spor

O Fotoğraf Sosyal Medyada Tepki Topladı: Yusuf Dikeç'ten Furkan Bölükbaşı AçıklamasıO Fotoğraf Sosyal Medyada Tepki Topladı: Yusuf Dikeç'ten Furkan Bölükbaşı AçıklamasıGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Yusuf Dikeç
Hrant Dink’in Katili Ogün Samast Hakim Karşısında Hrant Dink’in Katili Ogün Samast Hakim Karşısında
Lokum Evde Nasıl Yapılır Diyorsanız İşte Şeflerin Yöntemi Lokum Evde Nasıl Yapılır Diyorsanız İşte Şeflerin Yöntemi
Duş Başlığındaki Kireç Tortusunu Anında Yok Ediyor! Ne Sirke Ne de Karbonat, 20 Kat Daha Etkili Duş Başlığındaki Kireç Tortusunu Anında Yok Ediyor! Ne Sirke Ne de Karbonat, 20 Kat Daha Etkili
MSB Duyurdu: 20 Terörist Etkisiz Hale Getirildi MSB Duyurdu: 20 Terörist Etkisiz Hale Getirildi