Dünyaca Ünlü Dizide Yusuf Dikeç Rüzgarı, Kırk Yıllık Oyunculara Taş Çıkarttı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları, yarışmacıların mücadeleleri dışında ortaya çıkan ilginç fotoğraf kareleriyle de çok konuşulmuştu. Olimpiyatlarda en çok konuşulanlardan biri de milli atıcı Yusuf Dikeç olmuştu.

GÜMÜŞ MADALYA KAZANMIŞTI

Yusuf Dikeç, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde Şevval İlayda Tarhan ile birlikte gümüş madalya kazanmıştı.

Dikeç’in olimpiyatlarda verdiği poz ise sosyal medyada gündem olmuş, çok sayıda yarışmacısı olimpiyatlarda bu pozu vererek Dikeç’in izinden gitmişti.

DÜNYACA ÜNLÜ DİZİDE YUSUF DİKEÇ RÜZGARI

Dünya gündemine oturan Yusuf Dikeç, şimdi de dünyaca ünlü "The Day of the Jackal" dizisine konuk oldu.

Olimpiyatlarda elleri cebinde rahat duruşuyla uzun süre adından söz ettiren Dikeç, "The Day Of The Jackal" dizisinin tanıtım fragmanında yer aldı.

Oscar ödüllü aktör Eddie Redmayne'nin başrolünde yer aldığı dizede yer alan Dikeç’in yer aldığı video "Yusuf Dikeç ile gerçeği açığa çıkarmak" başlığıyla ekrana geldi.

Kaynak: Haber Merkezi