Hrant Dink’in Katili Ogün Samast Hakim Karşısında

Hrant Dink cinayetinin tetikçisi Ogün Samast, 'FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek' suçundan yargılandığı dava kapsamındaki duruşmaya katılmak üzere Trabzon Adliyesi’ne geldi.

Hrant Dink’in Katili Ogün Samast Hakim Karşısında

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in katili olan ve 15 Kasım 2023 tarihinde tahliye edilen Ogün Samast’ın 11 sanıklı FETÖ terör örgütü davası çerçevesinde yargılanması sürüyor.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlanmak için Trabzon Adliyesi’ne gelen Samast, son olarak 16 Ekim 2024 tarihindeki duruşmaya SEGBİS sistemiyle dahil olmuştu.

Hrant Dink’in Katili Ogün Samast Hakim Karşısında - Resim : 1

Söz konusu duruşmada mahkeme, Ogün Samast'ın adli kontrol tedbirinin devamına hükmederek duruşmayı kararın açıklanması için 10 Ocak 2025 tarihine ertelenmişti.

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Kaynak: İHA

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