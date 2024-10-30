O Fotoğraf Sosyal Medyada Tepki Topladı: Yusuf Dikeç'ten Furkan Bölükbaşı Açıklaması

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalya kazanan ve duruşuyla dünya çapında ünlenen milli atıcı Yusuf Dikeç, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 29 Ekim resepsiyonuna katıldı. Resepsiyonda Cumhuriyet ve Atatürk karşıtı söylemleriyle bilinen AKP’li sosyal medya trolü Furkan Bölükbaşı ile poz veren Dikeç tepkileri topladı. Dikeç, Atatürk düşmanı hain Bölükbaşı ile kendisiyle özdeşleşen o meşhur pozunu verdi.

Fotoğrafın sosyal medyada paylaşılmasının ardından Dikeç tepkilerin hedefi oldu. Eleştirilere X hesabından yanıt veren Dikeç, haini tanımadığı ifade etti.

'ÇOĞU İLK DEFA KARŞILAŞTIĞIM KİŞİLER'

Dikeç paylaşımında şunları kaydetti:

"29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle katıldığım Cumhurbaşkanlığı resepsiyonunda pek çok kişi ile fotoğraf çektirdim. Tahmin ettiğiniz gibi çoğu ilk defa karşılaştığım kişiler. Bildiğiniz üzere sosyal medyayı fazla kullanmayan birisiyim.

Yakın dostlarımın arayıp haber vermesi ile tanımadığım bir kişi ile çekilen bir fotoğraftan dolayı ne Atatürkçülüğümüz kalmış ne vatanseverliğimiz...

Yusuf Dikeç, 51 yaşında olmasına rağmen haftanın altı günü ülkesine madalya kazandırmak, Bayrağımızı uluslararası arenalarda dalgalandırabilmek için savaşan bir sporcudur. Aynı zamanda emekli bir Türk askeridir.

'ATATÜRK'E OLAN SEVGİ ANLAYIŞIMI HİÇBİR ŞEY DEĞİŞTİREMEZ'

Müsabaka dönemlerinde sosyal medyayı ve telefonu iyi bir sonuç almak adına bir kenara bırakıyoruz. Dolayısı ile bahsi geçen şahsı tanımamaktayım. Benim Vatan sevgisi anlayışım; Vatana hizmetle ölçülür.

Çünkü Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır. Benim vatanıma ve Atatürk'e olan sevgi anlayışımı hiçbir şey değiştiremez.

Saygılarımla, Yusuf DİKEÇ"

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle katıldığım Cumhurbaşkanlığı resepsiyonunda pek çok kişi ile fotoğraf çektirdim. Tahmin ettiğiniz gibi çoğu ilk defa karşılaştığım kişiler .



Bildiğiniz üzere sosyal medyayı fazla kullanmayan birisiyim. Yakın dostlarımın arayıp haber… pic.twitter.com/zi6HPje2ff — Yusuf Dikec (@yusufdikec) October 29, 2024

Kaynak: Gerçek Gündem