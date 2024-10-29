Pendik'te Kan Donduran Kadın Cinayeti! Darbederek Bayılttığı Kuzenini Bıçaklayarak Katletti

İstanbul Pendik'te Kavakpınar Mahallesi’nde dün gece saatlerinde bir kadın katledildi. Edinilen bilgiye göre; Bursa’da yaşayan Duygu Şahin akrabalarını ziyaret etmek için İstanbul’a geldi. Talip Y.'nin ailesinin yanında kalmaya başlayan Şahin, kuzeni olan Talip Y. ile birlikte eğlence mekanına gitti. Eve döndüklerinde Talip Y. ile Duygu Şahin arasında tartışma çıktı.

DARBEDEREK BAYILTTI, ARDINDAN BIÇAKLADI

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, Şahin aldığı darbelerin ardından bayıldı. Talip Y., Şahin'i bıçaklayarak yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Şahin, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

TUTUKLANDI

Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada, Talip Y. olayda kullandığı bıçakla birlikte yakalandı. Hastaneye kaldırılan Şahin ise yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Emniyetteki ifadesinde, kuzeni Duygu Şahin ile aralarında ilişki olduğunu öne sürdü. Talip Y., Şahin’in başka bir erkek arkadaşı olduğunu söylemesi üzerine genç kadını darbettiğini, bayıldıktan sonrada bıçak ile yaraladığını söyledi.

Emniyette işlemleri tamamlanan Talip Y. sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA