Dört Katlı Binaya Yıldırım Düştü
Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde 4 katlı binaya yıldırım düştü. Hasara neden olan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Çınar ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi’nde akşam saatlerinde etkili olan sağanak sırasında 4 katlı bir binaya yıldırım isabet etti.
O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Yıldırımın binaya isabet ettiği an yaşanan ışık hüzmesi saniye saniye görüntülendi. Can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmayan olayda binada hasar meydana geldi.
Kaynak: DHA
