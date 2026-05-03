Dört Katlı Binaya Yıldırım Düştü

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde 4 katlı binaya yıldırım düştü. Hasara neden olan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Çınar ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi’nde akşam saatlerinde etkili olan sağanak sırasında 4 katlı bir binaya yıldırım isabet etti.

O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Yıldırımın binaya isabet ettiği an yaşanan ışık hüzmesi saniye saniye görüntülendi. Can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmayan olayda binada hasar meydana geldi.

Kaynak: DHA

Diyarbakır Yıldırım
