Gaziantep'te Eğitime 'Süper Hücre' Engeli: 39 Okulda Yarın Ders Zili Çalmayacak

Gaziantep'te olumsuz hava koşulları nedeniyle 39 okulda eğitime yarın ara verilecek.

Gaziantep'te kent genelinde etkili olan 'süper hücre' fırtınası büyük bir yıkım yarattı. Onlarca kişinin yaralandığı fırtına neticesinde çok sayıda okulda da hasar oluştu.

39 OKULDA EĞİTİME BİR GÜN ARA

Bu gelişmenin ardından, Gaziantep Valiliği, kent genelinde 39 okulda eğitime 4 Mayıs Pazar günü ara verildiğini duyurdu.

Gaziantep Valiliğinin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Olumsuz hava koşulları nedeniyle Şahinbey, Şehitkamil, Nizip ve Yavuzeli ilçelerimizde bulunan 39 okulumuzda hafif hasar (çatı uçması, cam kırılması vb.) meydana geldiğinden bu okullarımızda 4 Mayıs 2026 Pazartesi günü eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Diğer okullarımızda eğitim öğretime devam edilecektir. Gelişmelerle ilgili kaymakamlıklarımız aldıkları ek tedbirleri sosyal medya hesaplarından ayrıca duyuracaklardır."

Kaynak: AA-İHA

