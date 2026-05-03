Trump İsrail Basınına Konuştu: İran'ın Teklifi Kabul Edilemez

ABD Başkanı Trump, Tahran yönetiminin Pakistan aracılığıyla ilettiği 14 maddelik teklife ilişkin İsrail basınına konuştu.

'BENİM İÇİN KABUL EDİLEMEZ'

Trump, söz konusu teklife ilişkin "İran'ın yeni teklifini inceledim ve benim için kabul edilemez" ifadesini kullandı.

'YETERİNCE BEDEL ÖDEMEDİLER'

Başkan Trump, gün içinde Truth Social adlı sosyal medya platformundaki hesabından İran'ın arabulucularla ilettiği teklifi inceleyeceğini belirtmiş, ancak İran'ın son 47 yıldır insanlığa ve dünyaya yaptıkları için henüz yeterince büyük bir bedel ödemediğini öne sürmüştü.

İRAN, ABD'NİN TEKLİFE YANIT VERDİĞİNİ DUYURMUŞTU

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İran'ın ABD'ye sunmuş olduğu 14 maddelik öneriyle ilgili, "ABD tarafı, İran'ın önerdiği plan hakkındaki görüşlerini Pakistan tarafına iletmiştir. Söz konusu görüşler şu anda incelenmektedir" demişti.

Kaynak: AA