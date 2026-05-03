Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Beştepe'de Toplanacak! İşte Masaya Yatırılacak Gündemler

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, iki haftalık aranın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Beştepe'de toplanacak. İç ve dış siyasette önemli başlıkların ele alınması beklenirken, Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkması da gündeme gelebilir.

İki haftalık aranın ardından Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanacak. Kabinenin ana gündemini “Terörsüz Türkiye” süreci ile Orta Doğu’daki gelişmeler oluşturacak. Toplantıda ayrıca Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılıp çıkarılmayacağı da masaya yatırılacak.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ DEĞERLENDİRİLECEK

Recep Tayyip Erdoğan ile Devlet Bahçeli arasında gerçekleştirilen görüşmenin ardından, “Terörsüz Türkiye” sürecinin kararlılıkla sürdürüleceği mesajı verilmişti. AK Parti kaynakları, mayıs ayı içinde atılması planlanan yasal adımlara işaret ederken, Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından yürütülen “doğrulama ve teyit mekanizması”na ilişkin detayların da Kabine toplantısında ele alınması bekleniyor.

FAİLİ MEÇHUL DOSYALAR

Adalet Bakanlığı tarafından yürütülen ve faili meçhul dosyaların aydınlatılmasına yönelik hazırlanan çalışmada gelinen son durum Kabine’de değerlendirilecek.

ENFLASYONLA MÜCADELE MASADA

Ekonomi başlığında enflasyonla mücadele öncelikli gündem maddesi olacak. Bu kapsamda atılan adımlar ve piyasalardaki son durum kapsamlı şekilde analiz edilecek.

DIŞ POLİTİKA BAŞLIKLARI

Dış politikada Türkiye’yi yakından ilgilendiren bölgesel gelişmeler görüşülecek. Gazze’deki insani durum, Rusya-Ukrayna savaşı, Karadeniz güvenliği, Hürmüz Boğazı’ndaki gelişmeler ile ABD/İsrail-İran hattındaki gerilim Kabine gündeminde yer alacak.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN OLACAK MI?

Kurban Bayramı tatilinin süresi de toplantıda ele alınacak. Kabine’de alınacak karar doğrultusunda tatilin 9 gün olup olmayacağı netlik kazanacak.

Kaynak: Haber Merkezi

