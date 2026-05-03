2.5 Yaşındaki Melike'den Sevindiren Haber: 17 Saatlik Gerilim Mutlu Sonla Bitti

Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı Bağlıca köyünde çoban babasının peşinden giderken kaybolan 2,5 yaşındaki Melike E., 17 saat sonra bitkin halde bulundu. Melike'nin bulunması alkışlarla karşılandı.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Gercüş ilçesi Bağlıca köyünde dün 15.00 sıralarında, çobanlık yapan babasının peşinden giden Melike E'nin kaybolduğu fark edildi. Ailenin kendi imkanlarıyla yaptığı aramada sonuç alınamayınca durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbarla bölgeye jandarma, AFAD, sağlık, UMKE ve Batman Arama ve Kurtarma ekipleri sevk edildi. Sağanak ve fırtınaya rağmen ekipler, gece boyunca arama çalışmalarını sürdürdü.

BİTKİN HALDE BULUNDU

Arama çalışmaları, 17 saat sonra sabah 08.00 sıralarında sonuç verdi. Melike, köye yaklaşık 6 kilometre mesafede bitkin halde bulundu. Hipotermi riskine karşı termal battaniyeye sarılan Melike, jandarma ekiplerince sağlık ekiplerine teslim edildi. Köyde yapılan ilk müdahalenin ardından kontrol amaçlı hastaneye kaldırılan Melike'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA

Son Güncelleme:
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
Muhittin Böcek'in Gelini Zuhal Böcek Tutuklandı Muhittin Böcek'in Gelini Zuhal Böcek Tutuklandı
Malatya'da Yolcu Otobüsü Şarampole Devrildi: Ölü ve Yaralılar Var Yolcu Otobüsü Şarampole Devrildi
Bülent Arınç'tan 'Yeni Parti' Açıklaması Bülent Arınç'tan 'Yeni Parti' Açıklaması
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir'den Bakan Göktaş'a Destek Paylaşımı MHP'den Bakan Göktaş'a Destek
ÇOK OKUNANLAR
Gözyaşları Sel Oldu, Almina'ya Veda... 'Cennet Kuşum Güle Güle' Gözyaşları Sel Oldu, Almina'ya Veda... 'Cennet Kuşum Güle Güle'
Güle Güle Şampiyon: Pistlerin 'Pes Etmeyen' Devi Alex Zanardi Hayatını Kaybetti Güle Güle Şampiyon: Pistlerin 'Pes Etmeyen' Devi Alex Zanardi Hayatını Kaybetti
Şişli'de Vahşetin Perde Arkası: Gelinini Öldürüp Pencerede Sigara İçti! Gelinini Öldürüp Pencerede Sigara İçti!
Malatya'da Yolcu Otobüsü Şarampole Devrildi: Ölü ve Yaralılar Var Yolcu Otobüsü Şarampole Devrildi
Bakan Ersoy Kapıyı Araladı: Kurban Bayramı Tatili 9 Gün Olacak mı? Kurban Bayramı Tatili 9 Gün Olacak mı?