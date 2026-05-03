MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir'den Bakan Göktaş'a Destek Paylaşımı

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın Belçika ziyareti hakkında bazı basın yayın organlarında yapılan yayınlara tepki gösterdi. Özdemir, "Göktaş'ın şahsını hedef alan ve haysiyet içermeyen malum medya organlarının kendisiyle ilgili yaptığı yayınların hiçbir değeri, geçerliliği, doğruluğu ve haysiyeti yoktur" ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme:
MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir'den Bakan Göktaş'a Destek Paylaşımı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın Belçika ziyaretine yönelik eleştirilere tepki gösterdi.

'YAYINLARIN HİÇBİR DEĞERİ VE HAYSİYETİ YOKTUR'

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın şahsını hedef alan ve haysiyet içermeyen malum medya organlarının kendisiyle ilgili yaptığı yayınların hiçbir değeri, geçerliliği, doğruluğu ve haysiyeti yoktur" dedi.

'KIYMETLİ BİR VATAN EVLADIDIR'

Sözlerine devam eden Özdemir, "Sayın Bakan, Ülkücü bir ailenin evladı olarak aynı dava şuuru, dünya görüşü ve terbiyesi ile yetişmiş kıymetli bir vatan evladıdır. Bulunduğu her yerde Türk İslam davasının neferi olarak çok kıymetli hizmetler sunmuştur ve sunmaya da devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Mahinur Özdemir Göktaş
Son Güncelleme:
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
Muhittin Böcek'in Gelini Zuhal Böcek Tutuklandı Muhittin Böcek'in Gelini Zuhal Böcek Tutuklandı
Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor
Malatya'da Yolcu Otobüsü Şarampole Devrildi: Ölü ve Yaralılar Var Yolcu Otobüsü Şarampole Devrildi
ÇOK OKUNANLAR
Gözyaşları Sel Oldu, Almina'ya Veda... 'Cennet Kuşum Güle Güle' Gözyaşları Sel Oldu, Almina'ya Veda... 'Cennet Kuşum Güle Güle'
Güle Güle Şampiyon: Pistlerin 'Pes Etmeyen' Devi Alex Zanardi Hayatını Kaybetti Güle Güle Şampiyon: Pistlerin 'Pes Etmeyen' Devi Alex Zanardi Hayatını Kaybetti
Şişli'de Vahşetin Perde Arkası: Gelinini Öldürüp Pencerede Sigara İçti! Gelinini Öldürüp Pencerede Sigara İçti!
Malatya'da Yolcu Otobüsü Şarampole Devrildi: Ölü ve Yaralılar Var Yolcu Otobüsü Şarampole Devrildi
Güneyde Hızlı Tren Devrimi: 6,5 Saatlik Yol 2 Saate Düşüyor Güneyde Hızlı Tren Devrimi: 6,5 Saatlik Yol 2 Saate Düşüyor