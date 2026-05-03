MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir'den Bakan Göktaş'a Destek Paylaşımı

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın Belçika ziyaretine yönelik eleştirilere tepki gösterdi.

'YAYINLARIN HİÇBİR DEĞERİ VE HAYSİYETİ YOKTUR'

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın şahsını hedef alan ve haysiyet içermeyen malum medya organlarının kendisiyle ilgili yaptığı yayınların hiçbir değeri, geçerliliği, doğruluğu ve haysiyeti yoktur" dedi.

'KIYMETLİ BİR VATAN EVLADIDIR'

Sözlerine devam eden Özdemir, "Sayın Bakan, Ülkücü bir ailenin evladı olarak aynı dava şuuru, dünya görüşü ve terbiyesi ile yetişmiş kıymetli bir vatan evladıdır. Bulunduğu her yerde Türk İslam davasının neferi olarak çok kıymetli hizmetler sunmuştur ve sunmaya da devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi