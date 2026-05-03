'Süper Hücre' Gaziantep ve Şanlıurfa'yı Yıktı Geçti: 1 Ölü Çok Sayıda Yaralı

Gaziantep ve Şanlıurfa'da şiddetli rüzgarın etkisiyle ağaçlar devrildi, bazı binaların çatıları uçarken, sokakta park halindeki araçlar büyük zarar gördü. Şanlıurfa'da bir kişi hayatını kaybederken, 40 kişi yaralandı. Gaziantep'te ise olumsuz hava koşullarından kaynaklı kazalarda 23 kişi yaralandı.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Gaziantep genelinde öğle saatlerinden sonra "süper hücre" fırtınası etkili oldu. Bir anda bastıran ve kısa sürede etkili olan fırtına kentin pek çok noktasında hayatı adeta felç etti.

FIRTINA İKİ KENTİ YIKTI GEÇTİ

Süper hücrenin etkisiyle aynı anda bastıran yağmur, dolu, hortum ve fırtına cadde ve sokaklar ile köprü altlarını göle çevirdi.

Etkili olan yağmur, dolu ve fırtına sonrası çatılar uçtu, dereler taştı, ağaçlar kökünden söküldü. Hortumun da oluştuğu kentte sel meydana gelirken, araçlar zarar gördü.

Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi (TOHM) binasının çatısının uçması sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Gaziantep Valiliğinden yağışlarla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Büyükşehir Belediyemiz tarafından tedbirler alınmakta ve çalışmalar devam etmekle birlikte ilimizde etkili olan yoğun yağış ve fırtına nedeniyle Alleben Deresi üzerinde yer yer su taşkınları meydana gelmiştir. Vatandaşlarımızın herhangi bir olumsuz durumla karşılaşmamaları açısından yağış etkisini kaybedene ve dere akışı normale dönene kadar hem Alleben Deresi hem de diğer dere yataklarına ve su akışının yoğun olduğu bölgelere yakın olan yerlerden uzak durmaları ve dikkatli olmaları gerekmektedir."

CAMİ MİNARESİ DEVRİLDİ

Şiddetli rüzgarın etkisiyle Birecik Köprüsü’nde seyir halindeki bir yük kamyoneti yan yattı. Fırtına nedeniyle duba restoranların halatları koparken, bir caminin minaresi yıkıldı. Devrilen ağaçlar ise araçlarda maddi hasara yol açtı.

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Şanlıurfa'da fırtına sonucu bir binanın çatısından kopan güneş paneli, otomobilin üzerine devrildi. Kazada otomobilde bulunan Nur Çakmak (22) ağır yaralandı. Vatandaşların ve polislerin çabalarıyla otomobilden güçlükle çıkarılan Çakmak, kaldırıldığı Birecik Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA-DHA-İHA

Etiketler
Gaziantep Şanlıurfa
Son Güncelleme:
Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı
Gaziantep'te Eğitime 'Süper Hücre' Engeli: 39 Okulda Yarın Ders Zili Çalmayacak Gaziantep'te Eğitime 'Süper Hücre' Engeli
Trump İsrail Basınına Konuştu: İran'ın Teklifi Kabul Edilemez 'İran'ın Teklifi Kabul Edilemez'
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
ÇOK OKUNANLAR
Gözyaşları Sel Oldu, Almina'ya Veda... 'Cennet Kuşum Güle Güle' Gözyaşları Sel Oldu, Almina'ya Veda... 'Cennet Kuşum Güle Güle'
Malatya'da Yolcu Otobüsü Şarampole Devrildi: Ölü ve Yaralılar Var Yolcu Otobüsü Şarampole Devrildi
Şişli'de Vahşetin Perde Arkası: Gelinini Öldürüp Pencerede Sigara İçti! Gelinini Öldürüp Pencerede Sigara İçti!
Güle Güle Şampiyon: Pistlerin 'Pes Etmeyen' Devi Alex Zanardi Hayatını Kaybetti Güle Güle Şampiyon: Pistlerin 'Pes Etmeyen' Devi Alex Zanardi Hayatını Kaybetti
Güneyde Hızlı Tren Devrimi: 6,5 Saatlik Yol 2 Saate Düşüyor Güneyde Hızlı Tren Devrimi: 6,5 Saatlik Yol 2 Saate Düşüyor