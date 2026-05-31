Dönüş Yolunda Büyük Çile: Trafik Adım Adım İlerliyor! İşte Kilit Noktalar

Anadolu Otoyolu ile D-100 kara yolunun İstanbul istikameti Bolu kesiminde cuma günü öğeden sonra başlayan yoğunluk devam ediyor.

Otoyolun, Gerede ve Yeniçağa gişeleri, Köroğlu Rampaları ve Çaydurt kesiminde yoğun olan trafik, Bolu, Elmalık ve Bolu Dağı Tüneli kesimlerinde akıcı seyrediyor. D-100 kara yolunda ise Gerede-Karadeniz Bağlantı Yolu, Yeniçağa ve Çaydurt ile Bolu şehir merkezinde trafik yoğunluğu görülüyor.

Anadolu Otoyolu ile D-100 kara yolunun Ankara istikametinde ise ulaşım normal seyrediyor.

DÜZCE'DE DE YOĞUNLUK VAR

Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikameti Düzce geçişinde de yoğunluk devam ediyor. Beyköy, Düzce, Sinirci ve Gölyaka gişeleri mevkilerinde araçlar yavaş ilerliyor. Aynı yönde D-100 kara yolunun Düzce çıkışında da yoğunluk sürüyor. Her iki yolun Ankara istikametinde ise trafik akıcı seyrediyor.

KOCAELİ GEÇİŞİNDE YOĞUNLUK

Kuzey Marmara Otoyolu’nun İzmit ilçesi geçişi Çayırköy mevkisi İstanbul yönünde öğle saatlerinde başlayan bayram trafiği akşam saatlerinde de devam ediyor. Trafik yoğunluğu Körfez ilçesi Sevindikli ve Dilovası ilçesi Denizli mevkilerinde artıyor. Otoyol jandarması, radar ile hız kontrol uygulaması gerçekleştirirken, meydana gelen yaralanmalı ve hasarlı trafik kazalarına da müdahale ediyor. Otoyoldaki yoğunluğun yarın akşam saatlerine kadar sürmesi öngörülüyor.

TEKİRDAĞ-İSTANBUL YÖNÜNDE TRAFİK

Kurban Bayramı tatilinin son gününde tatilciler, Tekirdağ-İstanbul kara yolunda araç yoğunluğu oluşturdu.

Ülke genelinde 9 günlük Kurban Bayramı tatilini Trakya, Çanakkale ve Ege Bölgesi'nde geçirenler, İstanbul'a dönmeyi sürdürüyor. Tatilin son gününde Tekirdağ-İstanbul arasında araç yoğunluğu daha arttı.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü de bayram yoğunluğu nedeniyle 79 ekip ve 444 personel ile kara yollarında aldığı önlemi son günde daha da arttırdı. Yoğunluk nedeniyle Tekirdağ'dan İstanbul'a gidecek ağır vasıtalara dün getirilen kısıtlama sürüyor. Buna göre; dün saat 13.00'ten itibaren 1 Haziran saat 01.00'e kadar yakıt ve gıda taşıyanların dışındaki ağır vasıtalar, Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesi Sultanköy Mahallesi'ndeki araç parkına yönlendiriliyor. Burada bekletilen ağır vasıtaların hareket etmesine bu gece saat 01.00'den itibaren izin verilecek. Yetkililer, araç yoğunluğunun gece saatlerine kadar sürmesini beklediklerini söyledi.

Kaynak: AA-DHA-İHA