Tom Barrack'ın Suriye Özel Temsilciliği Görevi Sona Erdi

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Barrack'ın ABDnin Suriye Özel Temsilciliği görevinin sona erdiğini duyurdu. Rubio, Barrack'ın sadece Türkiye Büyükelçisi değil, ABD Başkanı Trump'ın Suriye hükümetiyle stratejik işbirliğini ilerleten biri olduğunu vurguladı ve Irak'taki yeni hükümetle çalışmalarda da hayati bir rol oynamaya devam edeceğinin altını çizdi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack’ın Suriye konusunda "merkezi bir muhatap" ve Irak konusunda da "güvenilir bir isim" olduğunu bildirdi. Rubio, sosyal medya platformundaki hesabından paylaşım yaptı.

'PAHA BİÇİLEMEZ BİR ROL OYNADI'

Barrack'ın Suriye Özel Temsilcisi olarak paha biçilmez bir rol oynadığını belirten Rubio, "Bu görevi sona ererken, uzmanlığı, ilişkileri ve 'Önce Amerika' gündemine dair anlayışıyla hem Suriye hem de Irak'ta Trump yönetimi için önde gelen bir rol oynamaya ve büyük ülkemiz adına kazanımlar elde etmeye devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Bir diğer paylaşımında Rubio, “Büyükelçi Tom Barrack, Suriye konusunda merkezi bir muhatap ve Irak konusunda da kilit bir güvenilir isim olmuştur ve olmaya devam etmektedir.” ifadelerine yer verdi.

Barrack’ın sadece Türkiye Büyükelçisi değil, Başkan Donald Trump’ın Suriye hükümetiyle stratejik işbirliğini ilerleten biri olduğunu da vurgulayan Rubio, Irak'taki yeni hükümetle çalışmalarda da hayati bir rol oynamaya devam edeceğinin altını çizdi.

Rubio, Barrack’ın Trump ekibinin “vazgeçilmez bir üyesi” olduğuna işaret ederek, “Kendisine tam güvenim vardır ve Dışişleri Bakanlığının tam desteğiyle çalışmaktadır. Bu çalışmaya liderlik etme istekliliğinin devam etmesi Amerikan halkına büyük fayda sağlamaktadır.” değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

