Dondurucu Soğuklar Kapıda: Doğu’da Çığ, Batı’da Fırtına Alarmı

Yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıklar, yerini dondurucu soğukluklara bırakıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'dan yapılan peş peşe açıklamalara göre, Salı günü batıdan başlayacak soğuma dalgası iç kesimlerde 10 derecelik sert bir düşüşe neden olacak.

Orta Akdeniz üzerinden gelen alçak basınç sistemi İstanbul başta olmak üzere yurdun tamamını etkisi altına alacak. Prof. Dr. Orhan Şen’in CNN Türk'te aktardığı verilere göre, Çarşamba günü batı bölgelerinde sıcaklıklar 10 derece gerileyecek. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun eğimli yamaçlarında ise yükselen sıcaklıklarla birlikte kar erimesi ve çığ riski ciddi tehlike olarak tanımlandı.

FIRTINA UYARISI

Yarın Aydın, İzmir, Çanakkale ve Tekirdağ dahil 9 ilde fırtına bekleniyor. AFAD Bilgi Yönetimi ve Operasyon Merkezi süreci 7/24 takip ederken, özellikle soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmelere karşı uyarılar sıkılaştırıldı.

Kaynak: Haber Merkezi