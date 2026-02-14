Bahçeli'den 'Süreç' Mesajı: 'Terörsüz Türkiye'de Kritik Eşikteyiz'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin 57. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla açıklama yaptı.

'Terörsüz Türkiye' olarak adlandırılan çözüm sürecine ilişkin mesaj veren Bahçeli, "Barış ve huzur ortamında herkes kazanacaktır. Zira barış ve huzur ortamında herkes kazanacaktır. Suriye’de yaşanan son gelişmeler, Türkiye’nin milli huzur ve güvenliği, “terörsüz Türkiye” hedefi ve bölgesel istikrarın tesisi açısından kritik bir eşik teşkil etmektedir" dedi.

Bahçeli, "Terörsüz Türkiye, Terörsüz, İstikrarlı Bölge hedefleri Türk milletinin kaderine aracısız sahip çıkma hamlesidir. Kim veya kimler bu hedefleri engellemek istiyorsa maksatlıdır. Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge hedeflerini sekteye uğratmayı amaçlayanlar Türkiye ve Türk milletinin hasımları yahut onların işbirlikçileridir." ifadelerini kullandı.

AYRINTILAR GELİYOR...