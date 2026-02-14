Bahçeli'den 'Süreç' Mesajı: 'Terörsüz Türkiye'de Kritik Eşikteyiz'

MHP Lideri Devlet Bahçeli partisinin 57'nci kuruluş yıldönümü nedeniyle yayımladığı mesajda "çözüm süreci"ne ilişkin açıklamalar yaptı.

Son Güncelleme:
Bahçeli'den 'Süreç' Mesajı: 'Terörsüz Türkiye'de Kritik Eşikteyiz'
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin 57. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla açıklama yaptı.

'Terörsüz Türkiye' olarak adlandırılan çözüm sürecine ilişkin mesaj veren Bahçeli, "Barış ve huzur ortamında herkes kazanacaktır. Zira barış ve huzur ortamında herkes kazanacaktır. Suriye’de yaşanan son gelişmeler, Türkiye’nin milli huzur ve güvenliği, “terörsüz Türkiye” hedefi ve bölgesel istikrarın tesisi açısından kritik bir eşik teşkil etmektedir" dedi.

Bahçeli, "Terörsüz Türkiye, Terörsüz, İstikrarlı Bölge hedefleri Türk milletinin kaderine aracısız sahip çıkma hamlesidir. Kim veya kimler bu hedefleri engellemek istiyorsa maksatlıdır. Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge hedeflerini sekteye uğratmayı amaçlayanlar Türkiye ve Türk milletinin hasımları yahut onların işbirlikçileridir." ifadelerini kullandı.

AYRINTILAR GELİYOR...

Son Güncelleme:
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İki Ülkeye Diplomasi Çıkarması Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İki Ülkeye Diplomasi Çıkarması
'Bebek Otel' Soruşturmasında Kritik Gelişme: 550 Bin Mesajlık Dev Arşiv Çözüldü 'Bebek Otel' Soruşturmasında Kritik Gelişme
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
ÇOK OKUNANLAR
Sokak Ortasında Dehşet: Tartıştığı Sürücüyü Öldürdü, Linç Girişiminde Ağır Yaralandı Tartıştığı Sürücüyü Öldürdü, Linç Girişiminde Ağır Yaralandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan İle Adalet Bakanı Akın Gürlek Arasında Gülümseten Diyalog: 'Dersine Çalışmış' Yorumu Alkışlandı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Gürlek Arasında Gülümseten Diyalog: 'Dersine Çalışmış'
Otoparkta 15 Dakikada 30 Milyon Dolarlık Soygun! Bakırköy'deki Olayda Yeni Detaylar! 7 Kişi Gözaltına Alındı İşte 30 Milyon Dolarlık Soygunun Operasyon Görüntüleri
Felakete Ramak Kala! İzmir'de Korku Dolu Gece: 'Göktaşı Düştü Sandım' Felakete Ramak Kala! İzmir'de Korku Dolu Gece: 'Göktaşı Düştü Sandım'
Nevşehir AK Parti'ye mi Katılacak? Sinan Burhan'ın Bomba İddiasına Belediye Başkanı Rasim Arı'dan Cevap Geldi Nevşehir AK Parti'ye mi Katılacak? Sinan Burhan'ın Bomba İddiasına Cevap Geldi