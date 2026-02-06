Batıda Sağanak, Doğuda Kar... 3 Büyükşehir İçin Alarm

Meteoroloji, hafta sonu boyunca İstanbul, Ankara ve İzmir’de aralıksız yağış beklendiğini duyurdu. Yurdun doğusunda kar etkisini artırırken, batıda kuvvetli sağanak görülecek.

Son Güncelleme:
Batıda Sağanak, Doğuda Kar... 3 Büyükşehir İçin Alarm
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta sonu için yurt genelinde etkili olacak yağışlara karşı uyarıda bulundu. Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci, İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere birçok kentte yağışlı havanın etkili olacağını söyledi. Özdemirci, yarın ülkenin büyük bölümünde yağış beklendiğini belirterek, doğu bölgelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışının görüleceğini aktardı. Batı kesimlerde ise sağanakların yer yer kuvvetli olacağı ifade edildi.

Batıda Sağanak, Doğuda Kar... 3 Büyükşehir İçin Alarm - Resim : 1

İŞTE O İLLER

Kuvvetli yağış beklenen iller arasında Bursa, Yalova, Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce yer alırken; güneyde Antalya’nın doğusu ve Hatay çevresi, doğuda ise Tunceli, Bingöl, Hakkari ve Şırnak öne çıktı. Pazar günü de yağışların Mersin ve Karaman dışında yurt genelinde süreceği belirtilirken, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda kar etkisini sürdürecek. Özdemirci, İstanbul, Ankara ve İzmir'de hafta sonu boyunca yağışlı havanın etkili olacağını söyledi.

Meteoroloji Saat Verip Uyardı: Hazır Olun! Kuvvetli Sağanak ve Fırtına GeliyorMeteoroloji Saat Verip Uyardı: Hazır Olun! Kuvvetli Sağanak ve Fırtına GeliyorYaşam

Gök Gürültülü Sağanak ve Kar Geliyor: Meteoroloji Tarih Vererek Uyardı! Kuvvetli OlacakGök Gürültülü Sağanak ve Kar Geliyor: Meteoroloji Tarih Vererek Uyardı! Kuvvetli OlacakYaşam

AKOM Saat Verdi, 5 İlçe Listede... İstanbul'a Kar Yağacak mı?AKOM Saat Verdi, 5 İlçe Listede... İstanbul'a Kar Yağacak mı?Güncel

Kaynak: AA

Etiketler
Meteoroloji İstanbul sağanak yağış
Son Güncelleme:
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
Başkentte Tefecilik Operasyonu... 17 Şüpheli Tutuklandı Başkentte Tefecilik Operasyonu... 17 Şüpheli Tutuklandı
ClubHouse Bebek’e Uyuşturucu Baskını ClubHouse Bebek’e Uyuşturucu Baskını
ÇOK OKUNANLAR
Erzincan'da 4.9 Büyüklüğünde Deprem Erzincan'da Şiddetli Deprem
Pakistan'da Cuma Namazı Sırasında Camide Patlama Cuma Namazı Sırasında Cami Kan Gölüne Döndü!
Ünlülere Uyuşturucu Soruşturması: Survivor Şampiyonu Nisa Bölükbaşı Amerika’dan Test Sonucunu Paylaştı Amerika’dan Test Sonucunu Paylaştı
12 Günlük Savaş Sonrası Diplomasi: İran ve ABD'nin Umman'daki Görüşmesi Sona Erdi İran ve ABD'nin Umman'daki Görüşmesi Sona Erdi
Rusya'nın Kalbinde Suikast Girişimi! Putin'in Kilit İsmi Vuruldu Rusya'nın Kalbinde Suikast Girişimi! Putin'in Kilit İsmi Vuruldu