Batıda Sağanak, Doğuda Kar... 3 Büyükşehir İçin Alarm

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta sonu için yurt genelinde etkili olacak yağışlara karşı uyarıda bulundu. Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci, İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere birçok kentte yağışlı havanın etkili olacağını söyledi. Özdemirci, yarın ülkenin büyük bölümünde yağış beklendiğini belirterek, doğu bölgelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışının görüleceğini aktardı. Batı kesimlerde ise sağanakların yer yer kuvvetli olacağı ifade edildi.

İŞTE O İLLER

Kuvvetli yağış beklenen iller arasında Bursa, Yalova, Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce yer alırken; güneyde Antalya’nın doğusu ve Hatay çevresi, doğuda ise Tunceli, Bingöl, Hakkari ve Şırnak öne çıktı. Pazar günü de yağışların Mersin ve Karaman dışında yurt genelinde süreceği belirtilirken, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda kar etkisini sürdürecek. Özdemirci, İstanbul, Ankara ve İzmir'de hafta sonu boyunca yağışlı havanın etkili olacağını söyledi.

Kaynak: AA