Sevgililer Günü'nde 'Aşk Büyüsü' Vurgunu: Yüzlerce Kişi, Tam 46 Milyon Lira...

Sevgililer Günü öncesinde kendilerini sosyal medyada 'büyücü', 'medyum', 'manevi hoca' olarak tanıtan şebeke için düğmeye basıldı. 236 kişiyi yaklaşık 46 milyon lira dolandırdığı belirlenen şüphelilere yönelik 7 ilde operasyon düzenlendi, 25 şüpheliden 19'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Çalışmada, 14 Şubat Sevgililer Günü öncesinde sanal medyada kendilerini 'büyücü', 'medyum', 'manevi hoca' olarak tanıtıp, 'muska yazma', 'büyü bozma' veya 'manevi şifa' sağlama vaadiyle büyücülük faaliyeti yapan suç şebekesi tespit edildi.

'ÜZERİNİZDE BÜYÜ VAR' DİYEREK KANDIRDILAR

Şüphelilerin, ağına düşürdükleri vatandaşları 'üzerinizde ağır büyü var' diyerek, sahte ritüeller düzenledikleri, muska yapma, tılsım bozma, kurban bedeli adı altında hiçbir dini ve ilmi karşılığı olmayan; hayvan kalıntılarından, anlamsız sembollerden ve bez parçalarından oluşan materyalleri 'tılsım' adı altında fahiş fiyatlara sattıkları, mağdurlardan alınan kişisel verilerin veya özel durumlarını tehdit ve şantaj unsuru olarak kullanıldıkları belirlendi.

46 MİLYON LİRALIK VURGUN

Polis, bu yöntemlerle 236 kişiyi yaklaşık 46 milyon lira dolandıran şüphelilere yönelik Tekirdağ, İstanbul, İzmir, Ankara, Diyarbakır, Afyonkarahisar ve Gaziantep'te düzenlediği eş zamanlı operasyonda 25 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, ruhsatsız 2'si kurusıkı, 3 tabanca, 2 av tüfeği, büyü yapımında kullanılan aralarında at nalı, yıldızname, büyü kitapları, elle yazılı büyü defterleri, tarot kartları, kemik ve muskaların da bulunduğu çok sayıda materyal, 39 bin lira, çok sayıda cep telefonu, bilgisayar, harici bellekler ele geçirildi.

19'U TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 25 şüpheliden 19'u çıkarıldığı mahkemede, 'Dini inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle nitelikli dolandırıcılık', 'şantaj' ve 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve üye olma' suçlarından tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

