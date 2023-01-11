'Donatçı' olarak bilinen Pelin Hürman'dan yeni video: Susturmaya çalışıyor

'Donatçı' lakabı ile de anılan, kendisini 'metafizik uzmanı' olarak tanıtan Pelin Hürman son yaptığı açıklamayla yeniden gündeme geldi.

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Kendisini 'metafizik uzmanı' olarak tanıtan ve Beyaz TV canlı yayınında yaptığı 'cin çıkarma seansı'nda kullandığı 'donat' ifadesiyle sosyal medyada viral olan Pelin Hürman yeni bir videoyla gündeme geldi.

'Donatçı' lakabı ile de anılan Hürman, gündeme oturan görüntüleriyle ilgili "Cin çıkarmadım, enerji gönderdim" ifadelerini kullanırken 'bakım' adını verdiği fal uygulamalarını ücretli yapabileceğini söyledi.

Youtube hesabından videolu paylaşım yapan Pelin Hürman, şunları söyledi:

"Bu saatten sonra işlemlerime devam edeceğim. Susturmaya çalışıyorlar susmayacağım. Doğru bildiklerimi söyleyeceğim. Doğruları ifade ediyorum. Bütün sözlerimin arkasındayım. Uzun süre yaptığım işlemlerde tabiki de ücret alıyorum. Herkes kendi işini yaptıktan sonra ücretini alsın tabii. Bakımlardan ücret almıyorum ama bunu suistimal eden insanlar var."

 
 
 
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