28 Şubat tutuklusu 83 yaşındaki emekli korgeneral Hakkı Kılınç tahliye edildi

28 Şubat davasında cezası kesinleşmiş hapis cezası kapsamında yakalanıp tutuklanan 83 yaşındaki emekli korgeneral Hakkı Kılınç hakkında tahliye kararı verildi.

Tahliye kararını gazeteci Barış Terkoğlu sosyal medya hesabından şu ifadelerle duyurdu:

''28 Şubat davası kapsamında Sincan Cezaevi'nde bulunan 83 yaşındaki Hakkı Kılınç hakkında tahliye kararı verildi. Geçen haftalarda birkaç kez hastaneye kaldırılan emekli Korgeneral Kılınç'ın birçok sağlık sorunu bulunuyordu.''

HASTANEYE KALDIRILMIŞTI

83 yaşındaki Kılıç geçtiğimiz hafta eşi ve çocuğu ile görüştüğü sırada iki kez fenalaşmış; Kılınç, ailesi ve infaz memurlarının müdahalesi ile kendisine geldikten sonra bir kez daha baygınlık geçirmişti. Üçüncü kez baygınlık geçirilmesi üzerine Kılınç hastaneye kaldırılmıştı.