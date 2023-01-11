Mustafa Akgül Özgür Yazılım Kış Kampı 2023 başvuruları açıldı

Linux Kullanıcıları Derneği ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi işbirliğiyle yapılan “Mustafa Akgül Özgür Yazılım Kış Kampı”, 4-8 Şubat 2023 tarihlerinde üniversitenin Meşelik Kampüsü'nde toplanıyor.

Kış Kampı, 1999 yılında Akademik Bilişim Konferansları öncesinde tek bir sınıfta düzenlenen seminer olarak başlayıp zaman içinde genişleyerek önce eş zamanlı 3-4 sınıfa, ardından da 2009 yılından itibaren 4 günlük kapsamlı kurslara dönüştü. 2020 yılından sonra Akademik Bilişim Konferansları’nın yapılmaması nedeniyle bağımsız etkinlik biçiminde düzenlenen Kış Kampı, 1500 katılımcı ve 100 yakın eğitmen ile sektördeki marka etkinliklerden biri olarak sayılmaktadır. 2023 yılında ise Kış Kampı 5 gün olarak büyümesini sürdürüyor.

Özgür yazılımın yaygınlaşması için büyük emeği bulunan Mustafa Akgül‘ün adını yaşatan Mustafa Akgül Özgür Yazılım Kış Kampı’nda, alanında uzman eğitmenler 5 gün boyunca kurslar verecek.

Eğitimlere, kamu ve özel sektör ayrımı yapılmaksızın tüm çalışanların yanında üniversite öğrencileri de ücretsiz olarak katılabilecek.

Yazılımın sınırlarının ortadan kaldırılmasını hedefleyen özgür yazılım hareketi hakkında yeni iş modellerinin de gündeme getirileceği Kış Kampı’nda üretici bağımlılıkları ve yazılım tekelciliğinin önlenmesi konuları da kurslarda işlenecek.

Ayrıntılı bilgiler https://kamp.linux.org.tr adresinden alınabilir.*0