Mustafa Akgül Özgür Yazılım Kış Kampı 2023 başvuruları açıldı

Linux Kullanıcıları Derneği ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi işbirliğiyle yapılan “Mustafa Akgül Özgür Yazılım Kış Kampı”, 4-8 Şubat 2023 tarihlerinde üniversitenin Meşelik Kampüsü'nde toplanıyor.

Son Güncelleme:
Mustafa Akgül Özgür Yazılım Kış Kampı 2023 başvuruları açıldı

Linux Kullanıcıları Derneği ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi işbirliğiyle yapılan “Mustafa Akgül Özgür Yazılım Kış Kampı”, 4-8 Şubat 2023 tarihlerinde üniversitenin Meşelik Kampüsü'nde toplanıyor.

Kış Kampı, 1999 yılında Akademik Bilişim Konferansları öncesinde tek bir sınıfta düzenlenen seminer olarak başlayıp zaman içinde genişleyerek önce eş zamanlı 3-4 sınıfa, ardından da 2009 yılından itibaren 4 günlük kapsamlı kurslara dönüştü. 2020 yılından sonra Akademik Bilişim Konferansları’nın yapılmaması nedeniyle bağımsız etkinlik biçiminde düzenlenen Kış Kampı, 1500 katılımcı ve 100 yakın eğitmen ile sektördeki marka etkinliklerden biri olarak sayılmaktadır. 2023 yılında ise Kış Kampı 5 gün olarak büyümesini sürdürüyor.

Özgür yazılımın yaygınlaşması için büyük emeği bulunan Mustafa Akgül‘ün adını yaşatan Mustafa Akgül Özgür Yazılım Kış Kampı’nda, alanında uzman eğitmenler 5 gün boyunca kurslar verecek.

Eğitimlere, kamu ve özel sektör ayrımı yapılmaksızın tüm çalışanların yanında üniversite öğrencileri de ücretsiz olarak katılabilecek.

Yazılımın sınırlarının ortadan kaldırılmasını hedefleyen özgür yazılım hareketi hakkında yeni iş modellerinin de gündeme getirileceği Kış Kampı’nda üretici bağımlılıkları ve yazılım tekelciliğinin önlenmesi konuları da kurslarda işlenecek.

Ayrıntılı bilgiler https://kamp.linux.org.tr adresinden alınabilir.*0   

Son Güncelleme:
Korkutan bilanço: 2022’de en az 58 kurye hayatını kaybetti Güncel 11 Ocak 2023 16:51
Ahmet Çalık ölüm yıldönümünde anıldı: 'Asla unutmayacağız' Güncel 11 Ocak 2023 14:51
Antalya'da kuvvetli yağış ve fırtına: Akdeniz foku görüldü Güncel 11 Ocak 2023 14:48
CHP'li Gamze Taşcıer: AFAD'ı Erdoğan'ın ikinci örtülü ödeneği yapmışlar Güncel 11 Ocak 2023 12:51
ÇOK OKUNANLAR
14 anketin ortalaması alındı: Sonuca göre hangi partinin kaç vekil çıkardığı belli oldu! 14 anketin ortalaması alındı: Sonuca göre hangi partinin kaç vekil çıkardığı belli oldu!
İslam Memiş'ten altın uyarısı: 'Ekranda o seviyeyi gördüğünüz an dikkat edin' İslam Memiş'ten altın uyarısı: 'Ekranda o seviyeyi gördüğünüz an dikkat edin'
Emeklilerin bayram ikramiyeleriyle ilgili yeni gelişme: Kulislerde konuşulan rakam ortaya çıktı Emeklilerin bayram ikramiyesi için düğmeye basıldı
Bankalar hazırlanıyor: Emekli promosyonunda görülmemiş rakam! Bankalar hazırlanıyor: Emekli promosyonunda görülmemiş rakam!
ORC'den son anket: AKP iki ilde daha eridi AKP iki ilde daha eridi