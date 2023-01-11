Korkutan bilanço: 2022’de en az 58 kurye hayatını kaybetti

Kuryelerin sorunlarını araştırıp tespit etmek, raporlaştırıp kamuoyuna duyurmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla 2022 Aralık’ta kurulan Kurye Hakları Derneği, kuryelerin mücadelesine ilk somut katkısını sundu. Dernek 2022 Moto Kurye Ölümleri Raporu’nu yayımladı.

2002 YILINDA EN AZ 58 KURYE HAYATINI KAYBETTİ

Türkiye'de her ay ortalama 5 bine yakın ölüm ve yaralanma ile sonuçlanan motosiklet kazası gerçekleştiği belirtilen raporda Türkiye'de 2022 yılında en az 58 kuryenin hayatını kaybettiği belirtildi.

ÖLEN KURYELERİN ÇOĞUNLUĞU 19-50 YAŞ ARALIĞINDA

Hayatını kaybeden 58 kuryenin büyük çoğunluğunun 19-50 yaş aralığında olduğunun vurgulandığı raporda, 4'ü, 17 yaşında olan 7 çocuk; 19-27 yaş aralığında 26 kişi; 28-50 yaş aralığında 22 kişi; 58 yaşında ise 1 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.