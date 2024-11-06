Doğal Yollarla Öldükleri Söylenmişti! Gebze'de Katliam: Raporda Acı Gerçek Ortaya Çıktı

Gebze Belediyesi Rehabilitasyon Merkezi'nde çöp kutularında 30 köpek ve 13 kedi ölü olarak bulundu. Belediyeden yapılan açıklamada hayvanların kaza ya da doğal yollarla öldüğü iddia edildi. Hayvanların ölümüne ilişkin nekropsi raporu çıktı. Raporda hayvanların yeni öldüğü, yoğun kanama şekillendiği ve midesinin boş olduğu bildirildi.

Son Güncelleme:
Doğal Yollarla Öldükleri Söylenmişti! Gebze'de Katliam: Raporda Acı Gerçek Ortaya Çıktı

Sokak hayvanlarının öldürülmesini öngören "kanlı yasa"nın yürürlüğe girmesinin ardından Türkyie katliam haberleriyle gündem oldu. En son Gebze Belediyesi Rehabilitasyon Merkezi içinde bir çöp kutusunda 30 köpek ve 13 kedinin "Keta-Control" isimli ilaçla katledilmesi Türkiye’yi ayağa kaldırmıştı.

AKP’li Gebze Belediyesi’nden yapılan açıklamada kedi ve köpekler kaza ya da doğal yollarla öldüğü iddia edilirken, hayvan severler poşetlerden çıkardıkları canlıların bir kısmının o esnada yaşadıklarını ve can çekiştiklerini belirterek iddiaları yalanladı.

Doğal Yollarla Öldükleri Söylenmişti! Gebze'de Katliam: Raporda Acı Gerçek Ortaya Çıktı - Resim : 1

Hayvanlar üzerinde yapılan nekropsi raporu açıklandı. Raporda belediyenin iddiası yalanlanmış oldu.

Üç kedi ve dört köpeğin cansız bedeninde yapılan nekropside katledilen kedi ve köpeklerde dış bakıda vurma, çarpma, kesici alet ve ateşli silah yarası tespit edilemedi. Raporda ağızdan ve burundan kan geldiği gözlenirken karın boşluğu açıldığında ise hayvanın taze olduğu, yoğun kanama şekillendiği ve midesinin boş olduğu görüldü.

Katliamlara Tepkiler Çığ Gibiydi... AYM Başkanı'ndan 'Sokak Hayvanları' Talimatı!Katliamlara Tepkiler Çığ Gibiydi... AYM Başkanı'ndan 'Sokak Hayvanları' Talimatı!Güncel
Gebze’deki Hayvan Katliamında Yetkililer Açığa AlındıGebze’deki Hayvan Katliamında Yetkililer Açığa AlındıGüncel
GEBZE'DE HAYVAN KATLİAMI! Belediyenin Barınağında Skandal GörüntülerGEBZE'DE HAYVAN KATLİAMI! Belediyenin Barınağında Skandal GörüntülerGüncel

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
AKP Hayvan katliamı Köpek Kedi Gebze
Son Güncelleme:
Dünyanın En Sağlıklı Yağı Belli Oldu: Zeytinyağı ise 4. Sırada! Dünyanın En Sağlıklı Yağı Belli Oldu: Zeytinyağı ise 4. Sırada!
Bolu'da AVM'de İş Kazası! Temizlik İşçisi 2 Metreden Düştü Bolu'da AVM'de İş Kazası! Temizlik İşçisi 2 Metreden Düştü
Tarlasını Sulamaya Gitti; Hayatının Şokunu Yaşadı Tarlasını Sulamaya Gitti; Hayatının Şokunu Yaşadı
Herkes Ceviz Sanıyor Ama Bambaşka: Cevize Benzese de Faydaları Farklı Herkes Ceviz Sanıyor Ama Bambaşka: Cevize Benzese de Faydaları Farklı