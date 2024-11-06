Doğal Yollarla Öldükleri Söylenmişti! Gebze'de Katliam: Raporda Acı Gerçek Ortaya Çıktı

Sokak hayvanlarının öldürülmesini öngören "kanlı yasa"nın yürürlüğe girmesinin ardından Türkyie katliam haberleriyle gündem oldu. En son Gebze Belediyesi Rehabilitasyon Merkezi içinde bir çöp kutusunda 30 köpek ve 13 kedinin "Keta-Control" isimli ilaçla katledilmesi Türkiye’yi ayağa kaldırmıştı.

AKP’li Gebze Belediyesi’nden yapılan açıklamada kedi ve köpekler kaza ya da doğal yollarla öldüğü iddia edilirken, hayvan severler poşetlerden çıkardıkları canlıların bir kısmının o esnada yaşadıklarını ve can çekiştiklerini belirterek iddiaları yalanladı.

Hayvanlar üzerinde yapılan nekropsi raporu açıklandı. Raporda belediyenin iddiası yalanlanmış oldu.

Üç kedi ve dört köpeğin cansız bedeninde yapılan nekropside katledilen kedi ve köpeklerde dış bakıda vurma, çarpma, kesici alet ve ateşli silah yarası tespit edilemedi. Raporda ağızdan ve burundan kan geldiği gözlenirken karın boşluğu açıldığında ise hayvanın taze olduğu, yoğun kanama şekillendiği ve midesinin boş olduğu görüldü.

Kaynak: Gerçek Gündem