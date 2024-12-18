Diyarbakır'da Kaybolan 12 Yaşındaki Ecrin Bulundu
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde zevinden öğle saatlerinde ayrılan 12 yaşındaki Ecrin Erim'den haber alamayan ailesi polise kayıp başvurusunda bulundu. Yapılan araştırmalar sonucu Ecrin bulundu.
Diyarbakır'da kaybolan 12 yaşındaki kız çocuğu bulundu. Merkez Bağlar ilçesindeki evinden öğle saatlerinde ayrılan Ecrin Erim'den haber alamayan ailesi, polise kayıp başvurusunda bulundu. Erim'in bulunması için arama çalışması başlatıldı.
ECRİN BULUNDU
Valilikten yapılan açıklamada, öğle saatlerinde evinden ayrıldıktan sonra kızından haber alamayan annenin emniyete kayıp müracaatında bulunduğu belirtildi.
Açıklamada, "Diyarbakır Emniyet Müdürlüğümüzün kurduğu özel ekibin teknik imkanları da kullanarak yaptığı titiz çalışma neticesinde kayıp çocuk bulunmuştur." bilgisine yer verildi.
Kaynak: AA
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