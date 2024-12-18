AKP'li Vekiller Arasında Dikkat Çeken Diyalog: Mikrofon Kapalı Sandılar... 'Çok Yanlış Yaptı Bakan Hanım...'

TBMM’de bugün Çocuğa Karşı Şiddet ve İstismarı Araştırma Komisyonu, AK Parti Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu başkanlığında toplandı. Toplantıya geçilmeden önce, Komisyon Başkanı Aydoğdu ile Başkanvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu’nun diyaloğu dikkati çekti.

Aydoğdu ile Katırcıoğlu arasındaki diyalog toplantı nedeniyle masaya konulan ve açık olan mikrofonlara şöyle yansıdı:

"Cengiz Aydoğdu: Çok yanlış yaptı Bakan hanım… Şimdi de Bakan’ı çağırmış.

Radiye Sezer Katırcıoğlu: Öyle mi?

Cengiz Aydoğdu: Çağıracakmış veya…

Radiye Sezer Katırcıoğlu: Nereye çağıracak? Makamına mı çağırıyor Bakan,

Cengiz Aydoğdu: Yok komisyona falan demiş.

Radiye Sezer Katırcıoğlu: Bizim Derya Hanım mı çağırmış

Cengiz Aydoğdu: Öyle duydum, yanlış mı duydum.

Radiye Sezer Katırcaoğlu: Öyle bir şey yok

Cengiz Aydoğdu: O zaman yanlış.

Radiye Sezer Katırcıoğlu: Ama benim ilgim dışındaysa bilemiyorum… Öyle bir şey olur mu ya…"

Aydoğdu ve Katırcıoğlu konuşmalarını sonlandırırken, mikrofonlar dikkatlerini çekti. Aydoğdu, mikrofonları işaret ederek “Neyse, şunlar çalışıyor mı” diye sorarken, Katırcıoğlu eliyle mikrofonlara vurarak kontrol etti.

Daha sonra Cengiz Aydoğdu, “Başlayalım mı. Bu mikrofonlar çalışıyor mu biz başlamadan önce” sorusunu yönelterek, konuşmasına başladı.

DERYA HANIM ESKİ BAKAN

Diyalogda ismi geçen "Derya Hanım", Mahinur Özdemir Göktaş'tan önce Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yapan Derya Yanık. AKP Osmaniye Milletvekili Derya Yanık şu anda İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanlığı yapıyor.

KOMİSYON ÜYELERİ NARİN VE SILA BEBEK DURUŞMALARINI İZLEYECEK

Çocuğa Karşı Şiddet ve İstismarı Araştırma Komisyonu da iki alt komisyon oluşturarak hem Diyarbakır'daki Narin Güran cinayeti duruşmasını hem de 26 Aralık'ta Tekirdağ'da, istismara uğrayan ve hastanede yaşamını yitiren Sıla bebek ile ilgili duruşmayı takip edecek.

'BİZ GİTMEZSEK YERİ GÖĞÜ İNLETİRLER'

Komisyonun duruşmaları takip etmesiyle ilgili olarak Aydoğdu ve Katırcoğlu arasındaki sohbet de dikkat çekti. Aydoğdu'nun duruşmalara katılım kararıyla ilgili olarak "biz gitmezsek yeri göğü inletirler" demesi mikrofona şöyle yansıdı.

"Cengiz Aydoğdu: İki mahkemeye de gitme kararı aldık. Diğer komisyonlar gidiyormuş, biz gitmesek yeri göğü inletirler. Ama şöyle, iki komisyon halinde… 3’er kişi mi olur, 5’er kişi mi olur…

Radiye Sezer Katırcıoğlu: 3 olur. Ama siyasi partilerden herkes katılmak isterlerse, o zaman beş olur.

Cengiz Aydoğdu: Başkan bizden olur. Bizden de bir iki kişi katılmalı.

Radiye Sezer Katırcıoğlu: İnsan Hakları Komisyonu üyesiyim ya ben zaten görevliyim.

Cengiz Aydoğdu: O zaman sizi Narin’e gidecek komisyonun başkanı yaparız. Hem o komisyonda hem bu komisyonda olursunuz.

Radiye Sezer Katırcıoğlu: Olur tamam. İki komisyonu temsilen orada olurum."

Öte yandan, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyeleri de Narin Güran cinayetiyle ilgili davanın 26 Aralık'taki duruşmasını izlemek için Diyarbakır'a gidecek.

Kaynak: ANKA