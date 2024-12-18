CHP'den Çiğ Süt Fiyatı Tepkisi: 'Bu Artış Marketlere Yarayacak, Vatandaş Rafa Gittiğinde Zamları Görecek'

Ulusal Süt Konseyi, litre başı 14,65 TL olan çiğ süt tavsiye fiyatını yüzde 17,1 artırarak 17,15 TL olarak revize etti. Yeni fiyat, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak. CHP Niğde Milletvekili Gürer, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Ulusal Süt Konseyinin 1 Ocak 2025'ten itibaren geçerli olmak üzere tespit ettiği 17,15 liralık çiğ süt tavsiye fiyatının, taban fiyat olmadığına işaret etti.

Daha önce 14 liralık taban fiyat belirlenmesine rağmen 11-12 liradan süt toplandığını anlatan Gürer, şöyle konuştu:

'BU FİYAT ARTIŞI MARKETLERE YARAYACAK'

"1 ila 20 hayvanı olanlar çiğ sütü sağdıktan sonra hemen satmak zorunda oldukları için kendilerine dayatılan fiyattan ürünlerini verecekler. Türkiye'nin en büyük sorunlarından biri de bu. Küçük aile tipi işletmeler burada korunmuyor. Bu fiyat artışı sanayiciye yarayacak. Sanayici ürettiği bütün ürünlerde artışa gidecek. Marketlere yarayacak, fiyat artacak. Yem fiyatlarına hemen zam gelecek, onlara yarayacak. Hayvan varlığı 100'ün üzerinde olan işletmelere yarayacak. Küçük aile tipi işletmelerin sorunları devam edecek. Taban fiyat olmadığı için de alım fiyatını sanayici ve bölgedeki aracı belirleyecek."

CHP'li Gürer, vatandaşların çiğ süt fiyatındaki artış nedeniyle zamları rafta hemen göreceğini belirtti.

Kaynak: Haber Merkezi