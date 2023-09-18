Diyarbakır'da aileler kavga etti: 2 ölü 2 yaralı

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde husumetli iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Bismil ilçesi Dumlupınar Mahallesi 202’nci sokakta meydana geldi.

İddiaya göre aralarında husumet olan iki aile arasında çıkan sözlü tartışma, büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kavgada Recep Gümürcü ile Hisamettin Tekin, vücuduna isabet eden kurşunlarla olay yerinde hayatını kaybetti. Meydin Gümürcü (62) ve S.T. (21) yaralandı. İlk müdahalenin ardından Bismil Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan Meydin Gümürcü burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayati tehlikesi bulunan S.T. ise Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi.

Olayda hayatını kaybedenlerin cenazeleri otopsi için morga götürülürken, 2 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA