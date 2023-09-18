Sözcü TV, Ersan Şen ile yolları ayırdı

Ekol TV adlı yeni bir televizyon kanalı kurmak için hazırlıklara başlayan hukukçu Prof. Dr. Ersan Şen ile Sözcü TV'nin yolları ayrıldı. İsmail Saymaz'ın da olduğu Sözcü TV'deki Sokağın Sözü adlı programda bundan sonra farklı konuklar olacak.

Prof. Dr. Şen ve gazeteci Saymaz, Sözcü Tv'de Sokağın Sözü adlı programda Serap Belovacıklı'nın moderatörlüğünde bir araya geliyor ve gündemdeki gelişmeleri tartışıyorlardı. Prof. Dr. Şen, kısa bir süre önce bir televizyon kanalı kurmak için harekete geçmiş ve kadro kurulması için de kanalın genel yayın yönetmenliğine Faruk Demirel'i getirmişti.

Bu gelişmeden hemen sonra Sözcü TV'de Prof. Dr. Şen'in de düzenli konuk olduğu Sokağın Sözü ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Kanal yönetimi yeni bir kanal kuran Prof. Dr. Şen ile çalışmama kararı aldı ve bu karar da Prof. Dr. Şen'e tebliğ edildi.

Medya Tava'da yer alan habere göre; bu gelişmeden sonra Belovacıklı, programı sunmaya devam edecek ancak Saymaz ile birlikte güncel konular bu kez farklı konuklarla masaya yatırılacak.