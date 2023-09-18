İstanbul'da vinç devrildi, 1 işçi hayatını kaybetti

İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde bulunan sanayi sitesindeki inşaat alanında çalışmalar sırasında aşırı rüzgar nedeniyle vinç devrildi. Olayda vinç operatörü Cem Özhan hayatını kaybetti.

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Arnavutköy Hadımköy Deliklikaya Mahallesi'ndeki sanayi sitesi inşaatında çalışma yapan kule vinç rüzgarın etkisiyle devrildi.

1 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine itfaiye ekipleri, sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Enkazında altında kalan vinç operatörü 24 yaşındaki Cem Özhan hayatını kaybetti.

İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda Özhan'ın cansız bedeni enkazın altından çıkarıldı.

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