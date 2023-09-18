CHP'li Çakırözer'den Gezi tutuklularına ziyaret: Aydınlar zindandayken demokrasi gelmez

CHP'li Çakırözer, Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'ndeki Gezi tutukluları Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater ve Mine Özerden'i ziyaret etti. Yargıtay'a çağrıda bulunan Çakırözer, "Yargıtay’daki hakimler önündeki dosyaya bir an önce bakmalı ve 510 günlük hukuksuzluk artık son bulmalı” dedi.

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CHP'li Çakırözer'den Gezi tutuklularına ziyaret: Aydınlar zindandayken demokrasi gelmez

Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi’nde Gezi Davası tutukluları Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater ve Mine Özerden’i ziyaret eden CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Yargıtay’a çağrıda bulunarak, “Gezi tutukluları 510 gündür haksız, hukuksuz zindanda! Gezi tutukluları Yargıtay’dan bir an önce haklarındaki ilk derece mahkemesinin verdiği kararı bozmasını bekliyor. Yargıtay’daki hakimler önündeki dosyaya bir an önce bakmalı ve 510 günlük hukuksuzluk artık son bulmalı” dedi. Gazeteci Barış Pehlivan’ın ardından 78’liler Girişimi Sözcüsü gazeteci Celalettin Can’ın da sağlık sorunlarına rağmen denetimli serbestlik hakkından faydalandırılmayarak Silivri Cezaevi’ne konduğunu anımsatan Çakırözer “İnfaz yasasında da, denetimli serbestlik uygulamasında da büyük adaletsizlik ve hukuksuzluk yaratan keyfilik ve ayrımcılıklar var. Türkiye gazetecilerini, siyasetçilerini, mimarını, şehir plancısını, iş insanını, hak savunucusunu, kısacası düşünen aydınlarını özgürlüğünden mahrum bırakarak zindanda tutma ayıbından kurtulmadıkça asla gerçek bir demokrasiye kavuşamayacaktır. Bakırköy Cezaevi kapısından hem Gezi tutuklularına, hem de Türkiye’nin dört bir yanında zindanlarda tutulan yüzlerce düşünce suçlusuna bir an önce adalet, bir an önce özgürlük istiyorum” dedi.

BAKIRKÖY’DE ZİYARET ETTİ

Gezi Davası kapsamında tutuklanan mimar Mücella Yapıcı, film yapımcısı Çiğdem Mater, belgeselci Mine Özerden, şehir plancı Tayfun Kahraman, Hatay Milletvekili avukat Can Atalay ve akademisyen Hakan Altınay 510 gündür cezaevinde. Aynı davada yargılanmakta olan Osman Kavala ise 6 yıldır özgürlüğünden mahrum durumda. CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi’nde tutuklu Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater ve Mine Özerden’i ziyaret ederek, Gezi Davası tutuklularına yaşatılan hukuksuzluğun sonlandırılması çağrısında bulundu.

AYDINLAR ZİNDANDEYKEN DEMOKRASİ GELMEZ

Ziyareti sonrasında cezaevi önünden çağrıda bulunan Çakırözer, şunları söyledi:

“Mücella Yapıcı, Mine Özerden ve Çiğdem Mater’i ziyaret ettim. 17 aydır, 510 gündür cezaevinde haksız, hukuksuz şekilde tutuklular. Gezi olaylarını kriminalize etmek isteyen bir anlayışın ısrarı, inadı neticesinde 500 günleri cezaevinde çalınmış durumda. Onların zindanda tutulması Türkiye’nin büyük ayıbıdır. Aynı şekilde seçilmiş milletvekili Can Atalay’ın, Hakan Altınay’ın, Tayfun Kahraman’ın ve Osman Kavala’nın Silivri Cezaevi’nde tutuluyor olması Türkiye’nin demokrasi ayıbıdır. Ve hukuk devletinin olmadığının göstergesidir. Bakırköy Cezaevi kapısından Gezi tutuklularına bir an önce adalet, bir an önce özgürlük istiyorum.”

DENETİMLİ SERBESTLİKTE KEYFİLİK BİTMELİ

Cumhuriyet Gazetesi yazarı Barış Pehlivan’ın ardından, 78’liler Girişimi sözcüsü gazeteci yazar Celalettin Can’ın da olumsuz sağlık koşularına rağmen denetimli serbestlik uygulamasından faydalandırılmayarak Silivri Cezaevi’ne konmasına da tepki gösteren Çakırözer, “İnfaz yasasında, denetimli serbestlik uygulamasında büyük keyfilik, büyük ayrımcılık var. Türkiye gazeticilerini, siyasetçilerini, mimarını, şehir plancısını, iş insanını, hak savunucusunu kısacası düşünen aydınlarını özgürlüğünden mahrum bırakarak zindana atma ayıbından kurtulmadıkça asla gerçek bir demokrasiye kavuşamayacaktır. Bakırköy Cezaevi kapısından, hem gazeteciler Barış Pehlivan, Merdan Yanardağ, Celalettin Can, hem Gezi tutuklularına, hem de Türkiye’nin dört bir yanında zindanlarda tutulan yüzlerce düşünce suçlusuna bir an önce adalet, bir an önce özgürlük istiyorum” dedi.

Etiketler
CHP Gezi davası Mücella Yapıcı Çiğdem Mater
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