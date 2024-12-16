Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e Golan Tepeleri Tepkisi

Dışişleri Bakanlığı, dün İsrail'in Golan Tepeleri'ndeki işgali genişletme kararına tepki gösterdi.

Bakanlık, "İsrail’in 1967 yılından bu yana işgal altında tuttuğu Golan Tepeleri’nde yasa dışı yerleşimleri genişletme kararı almasını şiddetle kınıyoruz" açıklamasını yaptı.

Açıklamanın devamında,

"Söz konusu karar, İsrail’in işgal yoluyla sınırlarını büyütme hedefinin yeni bir aşamasıdır" denilen açıklamada, "İsrail’in attığı bu adım, 1974 Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması hilafına İsrail-Suriye arasındaki ayrıştırma bölgesine girmesi, mücavir bölgelerinde ilerlemesi ve Suriye’ye yönelik hava saldırılarıyla birlikte değerlendirildiğinde, son derece kaygı vericidir. İsrail’in devam eden eylemleri, Suriye’de barış ve istikrarın tesis edilmesi yönündeki çabalara ciddi şekilde zarar vermekte ve bölgedeki gerginliği daha da artırmaktadır. Uluslararası toplum, İsrail’e gerekli tepkiyi göstermeli ve Netanyahu hükümetinin yasadışı faaliyetlerinin sona ermesini sağlamalıdır" ifadeleri kullanıldı.

İŞGALİ GENİŞLETME KARARI

İsrail dün, işgal ettiği Golan Tepeleri'ndeki yerleşimcilerin sayısını artırma kararı aldıklarını duyurmuştu.

Kaynak: AA