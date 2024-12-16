Rize’den Trabzon’dan Duyan Koştu, Çuvalla Bile Taşıyan Var! Dere Kenarında Birbirleriyle Yarıştılar

Artvin’in Hopa ilçesinde bir firmaya ait balık kafesi, etkili olan fırtına sonrasında büyük hasar alarak kıyıya sürüklendi. Kafesin parçalanmasının ardından binlerce somon balığı akıntıyla denize karıştı. Balıkların büyük bir kısmı, Arhavi'deki Kapisre ile Hopa'daki Sundura derelerine ulaştı.

Balıkları gören vatandaşlar ise sabahın erken saatlerinden itibaren avlanmaya başladı. Artvin'in yanı sıra Rize ve Trabzon'dan da çok sayıda kişi dere kenarına akın etti.

“ÇUVALLARLA BALIK TAŞIYANLAR BİLE VAR”

Balık haberini duyduktan sonraya dereye geldiğini söyleyen Erol Doğancıl, “Akşam haberlerde balık kafesinin yırtıldığını duydum. Sabah erkenden buraya geldim. Burası şu an tam bir ana baba günü. Herkes dere ve deniz kenarında. Şimdiye kadar 12 balık tuttum. Çuvallarla balık taşıyanlar bile var” dedi.

“FIRSATI DEĞERLENDİREREK BALIK TUTTUK”

Derede avlanan Cemil Apaydın ise “Kafesin patladığını duydum. Sabahtan beri buradayım, ama sadece bir tane yakalayabildim. Ona da şükür” ifadelerini kullandı.

İhsan Ünal ise dere kenarında olanları şöyle değerlendirdi: Somon çiftliklerinden patlayan kafeslerle derelerimize bol miktarda balık geldi. Biz de fırsatı değerlendirerek balık tuttuk. Verimli bir av oldu.

Kaynak: İHA